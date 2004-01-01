Pr-директор Регины Тодоренко попала в лапы мошенников

«Такое случилось со мной впервые, – пишет Примина. – Полчаса назад мне написала представительница одного известного бренда:

– Катерина, добрый день! Вы не отвечаете на мои письма и не возвращаете платья? В чем дело?

– Какие платья? Вы кто? На какие письма я не отвечаю? – слегка обалдела я. Проверила почту – из непрочитанных только интервью на утверждение, да и то не срочное.

– Те, которые вы брали на съемку и обещали вернуть 20 февраля, – девушка решила прояснить ситуацию, но, похоже, что она была уже взвинчена. – От вас приезжал курьер, письма у меня все ваши есть. Это что, шутка? Мне скинуть всю переписку?

– Это сейчас вы шутите и совсем не смешно. Вы не путаете ничего? – я начала заводиться. – Присылайте на ту почту, с которой я вам писала. А лучше сразу на мой номер телефона. У вас же он есть, правильно? И тон смените, а то, боюсь, извиняться придется.

Девушка прислала переписку, точнее скрины. Открыв их, у меня отпала челюсть – на почту писала некая...

«Kateryna Prymina» <kprymina@mail.ru>:

Добрый день!

Меня зовут Катя Прюмина. Я работаю пиар-директором Регины Тодоренко.

Вы предоставляете вещи для съемок и фотосессий? У нас съемка для Celebrity Trend 17 февраля.

Мы у вас взяли бы эти платья на съемку. В размере XS. А вас подписали бы и в журнале, и в Instagrame.

Как вам такое предложение?»

Конечно, никакие вещи для съемки мы не брали, ведь Регина находится на съемках «Решки» с 6 февраля. Тем более я никогда не пишу «я работаю пиар-директором». И уж тем более я никогда не говорю, что меня зовут Катя Прюмина, потому что я – Катерина Примина. Те, кто знает меня, знают, что я еще и скан паспорта предоставлю и попрошу нашего юриста договор сделать, прежде чем что-то взять. Друзья, будьте рассудительнее и лучше лишний раз проверьте официальные источники – на них всегда указаны контакты».

Для Приминой эта ситуация осталась неприятным опытом, а вот для магазина брендовой одежды – серьезной проблемой. Надеемся, что у них получится найти мошенницу и вернуть платья.

Друзья, будьте внимательнее и осторожнее!

Фото: facebook.com