Правила жизни Оксаны Марченко

Ниже – нетривиальные размышления Марченко о любви и деньгах, о женских слабостях и отношении к возрасту.
Накануне Пасхи Оксана Марченко шокировала общественность, объявив на своей страничке в соцсети об уходе из шоу «Х-Фактор». Сейчас она готовится к работе над новым телепроектом. Телеведущая дает интервью не так часто, но содержательно и метко. Поэтому мы решили собрать цитаты из интервью, которые Марченко давала украинской прессе на разных этапах своей карьеры. Получились весьма забавные «Правила жизни».
«Почему-то все считают меня очень сложной, но на самом деле я доступный и простой человек. Для меня не проблема выйти без грима, просто одеваться, отправиться на каток вместе с детьми, печь дома пудинги».
«Бульвар Гордона»
«Я зарабатывала деньги с ранней юности, и я знаю им цену. Вопрос: «Работать или нет» для меня никогда не стоял. Некое безбедное существование, перемещение своего тела где-то по миру или хождение по салонам или другое подобное времяпрепровождение мне неинтересно».
«Левый берег»
«Я выгляжу на свой возраст и не собираюсь его скрывать. У меня, как и у всех, есть морщины, к чему отношусь спокойно. Женщина должна взрослеть красиво, да и внешняя красота не главное. И поверьте, многие выглядели бы не хуже, если бы с ними работала такая команда профессионалов, как со мной».
«Газета по-киевски»
«Любовь – это необычайный, огромный труд. Он ничего не имеет общего со страстью и сексуальным влечением. Любовь – это работа души, целью которой является преодоление собственного эго».
«Факты»
«На съемки я езжу в шлепанцах летом или в угги зимой. А туфли на высоких каблуках и роскошные платья – только для эфира. Вот так все прозаично».
Viva!
Сайт teleprostir.com
«Истории звезд»
«КП в Украине»
«Левый берег»
Viva!
Нам жаль, что столь харизматичная ведущая уходит из «Х-Фактора», но уверены, что судьбы и шоу, и Оксаны сложатся хорошо. Будем за ними следить и надеемся, что Оксана Марченко еще не раз удивит новыми образами, неординарными интервью и неожиданными телепередачами.