Правила жизни Оксаны Марченко

«Я выгляжу на свой возраст и не собираюсь его скрывать. У меня, как и у всех, есть морщины, к чему отношусь спокойно. Женщина должна взрослеть красиво, да и внешняя красота не главное. И поверьте, многие выглядели бы не хуже, если бы с ними работала такая команда профессионалов, как со мной».

«Газета по-киевски»