ТЕЛЕКРИТИКА

Правила жизни Оксаны Марченко

Мы собрали самые яркие цитаты теледивы из интервью украинским СМИ

Дуся

Ниже – нетривиальные размышления Марченко о любви и деньгах, о женских слабостях и отношении к возрасту.


Накануне Пасхи Оксана Марченко шокировала общественность, объявив на своей страничке в соцсети об уходе из шоу «Х-Фактор». Сейчас она готовится к работе над новым телепроектом. Телеведущая дает интервью не так часто, но содержательно и метко. Поэтому мы решили собрать цитаты из интервью, которые Марченко давала украинской прессе на разных этапах своей карьеры. Получились весьма забавные «Правила жизни».

«Почему-то все считают меня очень сложной, но на самом деле я доступный и простой человек. Для меня не проблема выйти без грима, просто одеваться, отправиться на каток вместе с детьми, печь дома пудинги».

«Бульвар Гордона»

Оксана Марченко на съемках за кулисами с командой «Х-Фактора» на финале шоу

Фото: здесь и далее Максим Лисовой

«Я зарабатывала деньги с ранней юности, и я знаю им цену. Вопрос: «Работать или нет» для меня никогда не стоял. Некое безбедное существование, перемещение своего тела где-то по миру или хождение по салонам или другое подобное времяпрепровождение мне неинтересно».

«Левый берег»

«Я выгляжу на свой возраст и не собираюсь его скрывать. У меня, как и у всех, есть морщины, к чему отношусь спокойно. Женщина должна взрослеть красиво, да и внешняя красота не главное. И поверьте, многие выглядели бы не хуже, если бы с ними работала такая команда профессионалов, как со мной».

«Газета по-киевски»

«Любовь – это необычайный, огромный труд. Он ничего не имеет общего со страстью и сексуальным влечением. Любовь – это работа души, целью которой является преодоление собственного эго».

«Факты»

«На съемки я езжу в шлепанцах летом или в угги зимой. А туфли на высоких каблуках и роскошные платья – только для эфира. Вот так все прозаично».

Viva!

«В том, что касается чая, я извращенный гурман. Люблю смешивать разные сорта, хотя это неправильно. Каждый вид должен завариваться отдельно и вкушаться. Но ничего не могу с собой поделать, наверное, это мое испорченное пролетарское воспитание».

Сайт teleprostir.com

«Я пришла на телевидение девочкой в очках – у меня было плохое зрение. Понятия не имела, как надо выглядеть, одеваться и держать себя в кадре – все эти премудрости приходилось постигать постепенно. А заодно – заниматься сценическими речью и движением».

«Истории звезд»

«Муж (политический деятель Виктор Медведчук. – Прим. ред.) меня просто любит. И очень уважительно относится к моему отдыху: он знает, что мне нужно время побыть простой, домашней, иногда слабой».

«КП в Украине»

«Я бы воздержалась от словосочетания «профессиональный ведущий». Это как профессиональный боксер. Его могут один раз, извините, вырубить на ринге – и он больше никогда не сможет играть. Просто телеведущая – этого будет достаточно для характеристики того, что я делаю».

«Левый берег»

«Рядом с собой я всегда вижу только моего мужа».

Viva!

Нам жаль, что столь харизматичная ведущая уходит из «Х-Фактора», но уверены, что судьбы и шоу, и Оксаны сложатся хорошо. Будем за ними следить и надеемся, что Оксана Марченко еще не раз удивит новыми образами, неординарными интервью и неожиданными телепередачами.



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