Пранкеры поиздевались над журналисткой BBC в прямом эфире

Когда корреспондент Эмма Варди (Emma Vardy) рассказывала последние новости по теме выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), внезапно на заднем фоне стали громко раздаваться непристойные звуки.

Как оказалось позднее, съемочную группу заметили пранкеры из группы Trollstation, они и решили включить женские стоны из своего автомобиля.

Журналистка прекрасно справилась со своей работой, проигнорировав происходящее, лишь слегка поморщившись.