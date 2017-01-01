Prada продолжила серию короткометражек с Элайджей Вудом

В главной роли – сумка Prada Galleria и американские актеры Элайджа Вуд и Наталия Дайер, известная благодаря сериалу «Очень странные дела».

Все действие двухминутного видео происходит в кабине лифта. По сюжету застенчивый почтальон доставляет посылку в отель в разгар новогодней вечеринки.

Цикл The Postman's Gifts – это короткие ролики с участием аксессуаров Prada, которые снимает американский режиссер Отем Де Уайлд. Первые короткометражки вышли в 2015 году.