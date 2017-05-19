Позитивный день рождения: как коллеги поздравляли солиста группы «Время и Стекло»

Что не день, то праздник! Сегодня, 19 мая, свой день рождения празднует участник групп Mozgi и «Время и Стекло» Алексей Завгородний, он же Позитив.
Одним из первых друга и коллегу поздравил продюсер Потап. На своей страничке в Instagram он опубликовал фото совсем юного Позитива.
«Он меняет музыку каждый день! Мой братик, с днем тебя рождения», - написал Потап.
К нему также присоединились и коллеги по продюсерскому центру.
«Лешенька!!! С днём рождения, солнышко!!! Желаю тебе терпения, здоровья и выносливости выдержать эту не легкую работу артиста. Люблю и верю в тебя», - написала Настя Каменских.
«Пазик, с днем рождения!!!! Ты талантище! Пиши, твори, дари людям свое творчество!!!», - поздравила Ирина Горовая.
Поздравляем!
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