Позитивный день рождения: как коллеги поздравляли солиста группы «Время и Стекло»

Что не день, то праздник! Сегодня, 19 мая, свой день рождения празднует участник групп Mozgi и «Время и Стекло» Алексей Завгородний, он же Позитив.

Одним из первых друга и коллегу поздравил продюсер Потап. На своей страничке в Instagram он опубликовал фото совсем юного Позитива.