Поздравление с Международным женским днем в 12 фразах

Дуся Катасонова не была бы Дусей Катасоновой, если бы не захотела поздравить наших читательниц, да так, чтобы они вспоминали мое поздравление до следующей весны. Сказано – сделано! И вот в качестве поздравления я собрала для вас любимые цитаты из песен наших прекрасных украинских исполнителей. Девочки, с праздником!

Песня группы «Грибы» «Тает лед» вышла синглом 10 марта 2017 года. Одновременно состоялся выход клипа, который получил всеобщую любовь, большую популярность и миллионы просмотров на YouTube. _ _ Сложно представить человека, который хотя бы краем уха не слышал эту композицию. Каждую фразу этой песни можно цитировать в любой непонятной ситуации. В понятной, впрочем, тоже. _ _ Романтик Макс Барских сумел создать настолько мощный хит, что, стоит вам его один раз услышать, избавления от этого мотива ждать уже не приходится. Никогда. _ _ «Туманы» вполне заслуженно стали чуть ли не главным хитом во всех караоке-барах нашей страны. _ _ Когда романтики вроде Димы Монатика встречают ребят из Quest Pistols, хит получается сам собой. _ _ Трек Кравца записан в 2015 году совместно с горячо любимым мною (и не только) Ваней Дорном. Много с тех пор воды утекло, но песня «Прониклась мной» до сих пор остается горячо любимой. _ _ Еще один романтик в лице исполнителя Alekseev записал в 2016 году очень красивую композицию. _ _ Очень чувственный сингл «Океанами стали» успел многим полюбиться и стать хитом. _ _ Певца, композитора, автора песен Олега Винника по праву считают феноменом украинской поп-сцены. _ _ Только ради песни «Сильная женщина» каждая украинская девушка обязана хотя бы раз сходить на концерт «Самого красивого мужчины года» по версии читателей Viva!. Я, например, не пропустила еще ни одного концерта. _ _ Скольких женщин свели с ума усы секс-символа украинской эстрады Павла Зиброва, остается только догадываться. Если что, мой самый любимый ус – правый. _ _ Легендарная композиция, ставшая классикой. _ _ Коллажи: Сергей Дода