Появился тизер скандального шоу Фреймут

Обидчица работает фармацевтом в аптеке. Именно туда и пришла одиозная ведущая за объяснениями. Девушка была немного смущена и озадачена визитом Ольги.

«Неловкость просто зашкалила, у меня ладошки вспотели», – написали пользователи сети в комментариях к видео.

Еще в апреле по сети прокатилась волна возмущений действиями Ольги Фреймут. Не зная о новом шоу, пользователи принялись гадать, что случилось с ведущей и почему ее так волнует мнение о себе. Также люди делились деталями своих внезапных встреч с Фреймут.

Позже выяснилось: это не что иное, как часть нового шоу на «Новом канале». Программа представлет собой адаптацию американского шоу Show Ellen Degeneres и состоит из разных рубрик.

В новом проекте Фреймут будет не только посещать хейтеров, но и убеждать полных людей не стесняться своего тела.

Какие еще рубрики придумают продюсеры шоу и сама ведущая, увидим уже в конце лета.