Появился тизер скандального шоу Фреймут

В рамках своего нового проекта «Оля» ведущая лично приходила к своим недоброжелателям и просила их на камеру объяснить собственные комментарии в ее адрес.
В коротком видеоролике Ольга Фреймут вместе с оператором наведалась на работу к девушке, которая оскорбила ее комментарием в социальной сети. Девушка написала негативный комментарий под одним из постов телеведущей в Facebook:
«Господи, снова эта конченая Фреймут».
Обидчица работает фармацевтом в аптеке. Именно туда и пришла одиозная ведущая за объяснениями. Девушка была немного смущена и озадачена визитом Ольги.
«Неловкость просто зашкалила, у меня ладошки вспотели», – написали пользователи сети в комментариях к видео.
Еще в апреле по сети прокатилась волна возмущений действиями Ольги Фреймут. Не зная о новом шоу, пользователи принялись гадать, что случилось с ведущей и почему ее так волнует мнение о себе. Также люди делились деталями своих внезапных встреч с Фреймут.
Позже выяснилось: это не что иное, как часть нового шоу на «Новом канале». Программа представлет собой адаптацию американского шоу Show Ellen Degeneres и состоит из разных рубрик.
В новом проекте Фреймут будет не только посещать хейтеров, но и убеждать полных людей не стесняться своего тела.
Какие еще рубрики придумают продюсеры шоу и сама ведущая, увидим уже в конце лета.