«Повезло»: Ольга Горбачева выпустила клип о женском оргазме

Певица Ольга Горбачева порадовала своих поклонников откровенным клипом на песню «Повезло». В нем артистка рассказывает, почему это научно-популярное видео о сексе уменьшит количество разводов в стране.
Ведь, по результатам социологических исследований, на четвертом месте среди причин разводов находится сексуальная дисгармония, а 12 процентов семейных пар и вовсе спят отдельно, каждый в своей кровати. Это не способствует построению гармоничных и счастливых отношений в семье, и количество разводов из года в год увеличивается. По мнению Ольги, это лишь подтверждает необходимость сексуального образования.
«Все мы наблюдали разные этапы «сексуальных революций»: когда секса вообще не было, и когда эта тема стала главной во всех СМИ страны, – говорит Горбачева. – Но глубинную суть взаимодействия мужчины и женщины на этом уровне все упускают. Сейчас пришло время говорить о сексе интеллектуально».
Поучаствовать в клипе Горбачева пригласила главную искусницу страны, основательницу сети Центров женского развития Woman Insight и онлайн-платформы Sexeducation Светлану Керимову, которая даст практические рекомендации о том, как женщине раскрыть свою чувственность.
«Очень важно отнестись к знаниям в этой сфере осознанно, начать их практиковать – и тогда вы очень скоро заметите, насколько яркими становятся ваши отношения с партнером, – рассказывает Светлана. – Например, все мы не раз слышали, что женщины любят ушами. В этом и есть мой первый и простой совет: необходимо стимулировать их перед любовной игрой».