«Повезло»: Ольга Горбачева выпустила клип о женском оргазме

Певица Ольга Горбачева порадовала своих поклонников откровенным клипом на песню «Повезло». В нем артистка рассказывает, почему это научно-популярное видео о сексе уменьшит количество разводов в стране.

Ведь, по результатам социологических исследований, на четвертом месте среди причин разводов находится сексуальная дисгармония, а 12 процентов семейных пар и вовсе спят отдельно, каждый в своей кровати. Это не способствует построению гармоничных и счастливых отношений в семье, и количество разводов из года в год увеличивается. По мнению Ольги, это лишь подтверждает необходимость сексуального образования.

«Все мы наблюдали разные этапы «сексуальных революций»: когда секса вообще не было, и когда эта тема стала главной во всех СМИ страны, – говорит Горбачева. – Но глубинную суть взаимодействия мужчины и женщины на этом уровне все упускают. Сейчас пришло время говорить о сексе интеллектуально».