ТЕЛЕКРИТИКА

Повесил плащ Супермена на гвоздь: Генри Кавилл разорвал контракт с Warner Bros.

Дуся

Сменить ушедшего актера с поста супергероя теперь сможет Майкл Б. Джордан.


По данным издания Deadline, в Warner Bros. серьезно задумались над тем, чтобы сделать Супермена черным. Но пока студия сосредоточена на картинах о Супергерл, поэтому производство фильма об одном из главных героев вселенной DC откладывается на неопределенный срок.

Причин для увольнения Кавилла называют несколько. Одна из них – переключение внимания компании на историю Супергерл, а в ней, согласно сюжетной линии, Супермен должен быть ребенком. По другой версии, Warner Bros. все-таки рассчитывает на перезагрузку франшизы с новым актером, так как предыдущие ленты «не выстрелили». Источники также говорят, что у студии мог возникнуть конфликт с Генри Кавиллом из-за проблем с графиком: актер сейчас занят на съемках сериала «Ведьмак».

Напомним, Генри Кавилл сыграл Супермена в трех фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости».

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