ТЕЛЕКРИТИКА

Потап впервые написал песню на украинском языке

Дуся
Продюсер, музыкант и тренер шоу «Голос країни» Потап порадовал поклонников новым постом на собственной страничке Instagram. Артист объявил о своем сотрудничестве с украинской исполнительницей Юлией Думанской.

Потап, Юлия Думанская и Руслан Квинта

Все фото: MOZGI Entertainment

Юлия попросила Потапа и Руслана Квинту написать для нее современный хит на украинском языке. В репертуаре певицы это будет уже не первая украиноязычная песня, а для Потапа – неожиданный эксперимент, ведь именно он является автором текста. Композитор Руслан Квинта работал над музыкой, которая, по словам самого Алексея Потапенко, станет не хитом, а шлягером.

«Вродлива і талановита Юлія Думанська записала нову пісню, це точно буде хіт, ні, навіть не хіт – шлягер на рідній, чекайте на сингл та кліп! – написал Потап.

А вот Юлия Думанская говорит, что эта песня близка ей, как никогда, но пока не раскрывает всех карт.

«Песня, конечно же, о любви! – говорит певица. – Я не могу петь о другом, это то, что волнует меня каждый день и каждую минуту. Артист всегда должен петь о том, что близко именно ему – тогда это будет иметь успех у публики. А еще я хочу, чтобы у украинцев было больше и больше хитов именно на родном нам языке».

Также стало известно, что в скором времени на эту композицию командой Потапа MOZGI Entertainment будет снят клип.

Напомню, для Юлии Думанской это уже не первое сотрудничество с командой Потапа и его продюсерским центром – прошлым летом они снимали для певицы клип на песню «Стреляй».



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