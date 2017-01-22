Потап впервые написал песню на украинском языке

«Вродлива і талановита Юлія Думанська записала нову пісню, це точно буде хіт, ні, навіть не хіт – шлягер на рідній, чекайте на сингл та кліп! – написал Потап.

А вот Юлия Думанская говорит, что эта песня близка ей, как никогда, но пока не раскрывает всех карт.

«Песня, конечно же, о любви! – говорит певица. – Я не могу петь о другом, это то, что волнует меня каждый день и каждую минуту. Артист всегда должен петь о том, что близко именно ему – тогда это будет иметь успех у публики. А еще я хочу, чтобы у украинцев было больше и больше хитов именно на родном нам языке».

Также стало известно, что в скором времени на эту композицию командой Потапа MOZGI Entertainment будет снят клип.

Напомню, для Юлии Думанской это уже не первое сотрудничество с командой Потапа и его продюсерским центром – прошлым летом они снимали для певицы клип на песню «Стреляй».