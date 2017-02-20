ТЕЛЕКРИТИКА

Потап высмеял слухи о своей гомосексуальности

Дуся

Лучше бы Потап прокомментировал слухи о свадьбе с Настей Каменских! Но не тут-то было. Видимо, музыкант решил сначала разобраться с абсурдными подозрениями по поводу его романтической связи с Позитивом.

Чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, Алексей Потапенко опубликовал снимок, на котором позирует вместе с Позитивом, а в их руках розы.

«Сорока из гей-клуба принесла, что... хотя логично», – посмеялся Потап и сопроводил подпись к фото хештегом «gay man».

Следующий снимок ждем с Каменских!

Заглавное фото: facebook.com



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