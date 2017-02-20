Потап высмеял слухи о своей гомосексуальности

Лучше бы Потап прокомментировал слухи о свадьбе с Настей Каменских! Но не тут-то было. Видимо, музыкант решил сначала разобраться с абсурдными подозрениями по поводу его романтической связи с Позитивом.

Чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, Алексей Потапенко опубликовал снимок, на котором позирует вместе с Позитивом, а в их руках розы.