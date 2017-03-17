Потап увеличил свой доход на несколько миллионов

Продюсер и музыкант Алексей Потапенко опубликовал на своей страничке в Instagram снимок, который был сделан в государственной фискальной службе Украины. И не просто так, ведь он заполнил налоговую декларацию, о чем с радость со всеми поделился.
«Пока в этом Государстве идет поиск виновных и отвлечение внимания от конкретных проблем, пока идет травля артистов, внесение в списки и запреты на выступления, Мы – артисты и продюсеры ежегодно, добросовестно платим налоги и сборы. По хорошей, многолетней традиции, я увеличил декларацию на пару лимончиков и оформил 6 млн. Гривен из которых в казну пойдет 950 тыс.! Хорошего дня, Слава Всем!», – написал Потап.