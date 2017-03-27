Потап порадовал поклонниц голым торсом

Музыкант, продюсер и тренер проекта «Голос країни» Алексей Потапенко (Потап) на зависть всем злым языкам снял футболку и показал результаты своих тренировок. Сейчас певец отдыхает с сыном в Германии, откуда делится фотографиями достопримечательностей.
Но больше всего внимание поклонников привлек снимок Потапа, на котором он с голым торсом.
Фанаты (а особенно фанатки), конечно же, оценили изменения во внешности Алексея. Некоторые даже заметили, что вообще никогда не видели его без футболки.
Напомню, что Потап решил взять пример со своей коллеги Насти Каменских и серьезно заняться спортом. В последнее время музыканты все чаще демонстрируют снимки с совместных тренировок.