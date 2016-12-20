Потап нежно поздравил бывшую жену с днем рождения

20 декабря свой день рождения отметила железная леди украинского шоу-бизнеса, сопродюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая. Ирине исполнилось 39 лет. С чем ее поспешил поздравить ее экс-супруг Потап. Напомню, пара воспитывает восьмилетнего сына Андрея.
«Ирочка, будь счастлива! Будь все время влюблена! С Днём Рождения!» — подписал снимок Алексей Потапенко.
К нему также присоединился коллега про продакшину, участник групп «Время и Стекло» и «MOZGI» Алексей Завгородний, он же Позитиф. Алексей назвал Горовую самым сексуальным боссом.
«Happy Birthday to the sexiest boss», - подписал снимок Позитиф.
Фото обложки: vesti-ukr.com