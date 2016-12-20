Потап нежно поздравил бывшую жену с днем рождения

«Ирочка, будь счастлива! Будь все время влюблена! С Днём Рождения!» — подписал снимок Алексей Потапенко.

К нему также присоединился коллега про продакшину, участник групп «Время и Стекло» и «MOZGI» Алексей Завгородний, он же Позитиф. Алексей назвал Горовую самым сексуальным боссом.