Потап, Monatik, Зеленский и «Друга ріка» записали видеопоздравление для Брежневой

Совсем недавно я уже рассказывала о том, что певица Вера Брежнева отметила свое 35-летие. И вот в эфире программы «Светская жизнь» ее коллеги-мужчины Потап, Monatik, Владимир Зеленский и группа «Друга ріка» решили поздравить Веру, записав трогательное видео.
Исполнительница поблагодарила своих друзей воздушным поцелуем и призналась: сотрудничество ей удавалась исключительно с мужчинами.
«Мне никто не предлагал! – заверила Екатерину Осадчую певица. – Я хотела поработать с некоторыми из моих девушек-коллег, но не видела ответной реакции».
На замечание ведущей о том, что у Веры отношения с мужчинами в шоу-бизнесе складываются более удачно, чем с девушками, певица вспомнила о том, что дружит с Настей Каменских.
По словам Брежневой, к Насте у нее очень теплое и хорошее отношение, и она чувствует, что это взаимно. Надеюсь, эта взаимность не перерастет в поцелуй на сцене, как это было у Насти с Надей Дорофеевой.