Потап, Monatik, Зеленский и «Друга ріка» записали видеопоздравление для Брежневой

Исполнительница поблагодарила своих друзей воздушным поцелуем и призналась: сотрудничество ей удавалась исключительно с мужчинами.

«Мне никто не предлагал! – заверила Екатерину Осадчую певица. – Я хотела поработать с некоторыми из моих девушек-коллег, но не видела ответной реакции».

На замечание ведущей о том, что у Веры отношения с мужчинами в шоу-бизнесе складываются более удачно, чем с девушками, певица вспомнила о том, что дружит с Настей Каменских.

По словам Брежневой, к Насте у нее очень теплое и хорошее отношение, и она чувствует, что это взаимно. Надеюсь, эта взаимность не перерастет в поцелуй на сцене, как это было у Насти с Надей Дорофеевой.