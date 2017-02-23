Потап и Позитив повторили поцелуй Каменских и Дорофеевой

В Mozgi Production намечается битва поцелуев. Недавнюю скандальную выходку Насти Каменских и Нади Дорофеевой на премии M1 MusicAwards решили повторить Потап и Позитив из группы «Время и Стекло».

Напомню, что на днях Потап прокомментировал слухи о своих гомосексуальных отношениях с Позитивом.