Поставлена жирная точка в скандале вокруг «Киевской перепички»

Так, в своей публикации авторство Instagram «Киевской перепички» Владимир полностью приписывает нашему старому знакомому – основателю проекта «Свободная. Образовательная платформа» Дмитрию Раимову. Напомню, что Дмитрий в комментарии «Дусе» полностью открестился от этого проекта.

«Раимов решил, Раимов сделал, Раимов всем своим знакомым сразу же рассказал, какой он крутой модный чувак, Раимов вбросил фото в Instagram, сделал пару постов на крупных площадках «для старта», заказал новости и сел смотреть на реакцию в комментариях», – говорит Владимир.

Реакция пользователей, как мы помним, была в основном негативной. Наблюдая такую неблаговидную картину, по словам блогера, Раимов посчитал, что лучше отречься от этого кейса ради сохранения репутации.

Решив не спускать с рук этот провал опытному кризис-менеджеру, параллельно вспоминая какие-то внутренние дрязги и личные неурядицы, Владимир Коваль захотел проучить Дмитрия Раимова. Так он создал аккаунт «Киевской перепички» на Facebook, чтобы всем показать, кто автор нашумевшего аккаунта в Instagram.

«Дима не учел, что создал страницу только в Instagram, нарушив первое правило: делать страницы во всех соцсетях и занимать все url-имена, – пишет Коваль. – Так появилась «Киевская перепичка» в ФБ, которая словами Раимова, слогом Раимова и цитатами Раимова начала доказывать, что ее ведет не Раимов.

А в конце сделала то, для чего и задумывалась – прорекламировала курс «Свободной школы».

Так весь Facebook узнал то, что и должен был узнать изначально: Дмитрий Раимов создал кейс "Киевская перепичка"».

Говорила же, что рано или поздно узнаем все детали этого действа. Если все сказанное Владимиром Ковалем является правдой (а именно так мне и кажется), то Дмитрию Раимову придется долго и совершенно бесплатно восстанавливать втянутые в игрища репутации маркетологов и ни в чем не повинной «Киевской перепички».