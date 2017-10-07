ТЕЛЕКРИТИКА

Посольство России предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone

Дуся

Посольство России в Великобритании предложило журналисту Жилю Уиттеллу слетать в космос с помощью своего iPhone. Такое заявление было сделано в ответ на публикацию Уиттелла, в которой говорится, что у российской ракеты «Союз» мощностей меньше, чем у телефона. Российское посольство в Лондоне ответило на это высказывание на своей странице в Twitter.

«Раз так, то, может быть, Уиттеллу следует попробовать слетать в космос с помощью своего iPhone, а не «устаревшего» "Союза"», – говорится в сообщении посольства России.

В своей статье для The Times журналист утверждает, что с момента развала Советского Союза в сфере российских космических технологий ничего не изменилось. «Они обновили компьютер на своей лучшей ракете «Союз», но все равно мощностей у нее меньше, чем у iPhone», – написал Жиль Уиттелл.

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