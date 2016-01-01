После брака кулаками не машут: Анджелина Джоли жалеет о замужестве с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли постепенно оправляется после расставания с Брэдом Питтом и втягивается в работу. Однако в том, что касается взаимоотношений с ним, она все так же тверда: его не должно быть в ее жизни. Даже то, что у них шестеро общих детей, почти не меняет ситуацию, а наоборот - усугубляет.

"Время, когда она скучала, прошло, теперь она хочет, чтобы он исчез из ее жизни. Она не хочет иметь с ним ничего общего, - сообщает источник, близкий к Анджелине. - Ей бы хотелось совсем забыть о его существовании, но она не может это сделать из-за детей. Он навсегда останется частью ее жизни. Брэд старается изо всех сил оставаться цивилизованным человеком, но он не сможет выиграть (гонку за опеку), что бы он ни делал".

Сейчас у экс-супругов новая стадия борьбы за опеку над детьми. Недавно Джоли заявила в суде, что Брэд задолжал ей деньги, которые он должен был выделить на детей.

Плюс ко всему на фоне всего этого стресса актриса, которая и без того всегда была худой, продолжает терять вес - она почти перестала есть.

Напомним, что в сентябре 2016 года она внезапно подала на развод, забрала шестерых детей и скрылась от мужа, перестав отвечать на его звонки. Тогда много писали о конфликте, произошедшем между Брэдом и старшим сыном пары Мэддоксом в самолете, однако для Энджи это стало только последней каплей, но не главной трещиной, разрушившей брак.

Также поговаривают, что причиной могло стать пьянство главного голливудского секс-символа, в чем он признался уже позднее. Всего Питт и Джоли были вместе 12 лет, два из которых — в законном браке.