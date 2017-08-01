«Пошлость, хамство и малодушие»: медийщики – об увольнении Мыколы Вересня

Мнения медийщиков относительно произошедшего существенно разделились. Конфликт спровоцировал дискуссию в профессиональной среде о стандартах журналистики, о целесообразности приглашения заведомо скандальных гостей, а также о недостатках технических возможностей для ведущих, работающих в прямом эфире.

В частности, о последнем размышляет международный советник по проектам и бывший представитель страны в Democracy Reporting International Богдан Нагайло:

«Миколo, ви не можете дозволити самоцентровим маніпуляторам зловживати своїм і нашим часом, а також правилами нормальної цивільної дискусії. Чому ви не просто вимкнули мікрофон? Будучи лібералом і даючи йому вільний час в ефірі лише підштовхнуло його, щоб експлуатувати ситуацію».

Журналист, член НОТУ Юрий Макаровзадается вопросом о том, как Семченко попал в студию:

«Мені ближчий вибір Данило Яневський, який в ситуації з неадекватним спікером вимикає зв'язок, повторюю, питання темпераменту й виховання. Тут проблема в іншому: як у студію потрапляє хлопець, який починає доводити, що Земля стоїть на трьох китах, а ті на черепасі? Чи можлива дискусія в 21 столітті з адептом геоцентричної системи? І навіщо працювати з мовником, який вважає за можливе подібні дискусії? Нагадаю: є дві протилежні точки зору. Одна: журналіст - суверенна одиниця, він може працювати на будь-якому (ну майже будь-якому) носії, до нього не прилипне. Друга: журналіст - складова сукупного месиджу видання, ресурсу, каналу. Medium is the message. Мені зрозуміліша друга позиція. І не доведеться витрачати склянки й розривати контракт».

О неуместном поведении гостя говорит и учредитель event-агентства S*EVEN Сергей Неклева:

«Уметь держать себя в рамках программы, в которой ты гость - это задача гостя... либо не идти, если понимаешь, что не готов к формату, ведущему... либо вставать и уходить, если понял, что не "держишь удар"... но мир теперь считает наоборот... должны все вокруг, но не ты…»

Журналистка Марта Мольфар более прямо высказалась о госте и напомнила о смерти отца Мыколы Вересня:

«Выдержать Семченко, действительно, очень сложно. Он недалёк и упрям. Рано или поздно это случилось бы на каком-то из эфиров. А Микола, напомню, полторы недели назад потерял отца».

Тем временем, главред bit.ua Андрей Боборыкинразмышляет о рамках, которые не должен переступать ведущий:

«С вами #медиаборщ - ультимативный гид по украинским медиа-зашкварам. В номинации "Сбитый Летчик Месяца" побеждает пан Мыкола Вересень, который облил водой гостя в прямом эфире, "чтоб он немного остыл". Попытка немножечко хайпануть конечно засчитана, но честно говоря, в следующий раз хочется увидеть от мэтра что-то поизящней, потому что это уж совсем уровень Скрыпина и Дроздова (уровень говно-ТВ). Тут дело не в канале, не гостях, не в АВТОРСКОСТИ передачи, а в том, что ведущий не должен переступать определенные рамки, особенно тот, кто себе как культовая совесть и честь украинской журналистики позиционирует. Тебе может быть хоть сто раз неприятен и неинтересен гость, ты можешь просить его покинуть эфир, но оскорблять и водой поливать не имеешь права (а потом требовать, чтоб с тобой на "вы" перешли). Не можешь справиться с гостем, заставить его молчать - значит несостоятелен как ведущий передачи такого формата. Нечего кочевать тогда с канала на канал в унылом околополитическом пизд*жном формате».

Журналист Виталий Портников делит потенциальных гостей на своих и чужих:

«Сподіваюсь, після ганебного скандалу на Ньюсвані до мене більше не буде питань, чому я не запрошую до студії Політклубу "опонентів". А тому, що для мене опоненти - ті, хто має різні погляди на пенсійну і медичну реформи, на те, як боротися з корупцією і як змінювати суди. А ті, хто розповідає про "гражданский конфликт на Украине", "государственный переворот" й "важность восстановления дружбы с Россией" для мене - ніякі не опоненти. Це - вороги. Так, з українським паспортом, успадкованим від УРСР, але це нічого не змінює. Ворог може бути й зрадником. А зрадникам слова не дають. Їх ізолюють від суспільства, що бореться за майбутнє. І на зрадників не працюють. Кожен журналіст, який продає свою честь за мідяники проросійських телеканалів, рано чи пізно сам стає таким самим провокатором і маргіналом, як "опоненти" з його ефірів. Так, у нас слабка держава. Так, у нас дезорієнтоване суспільство. Але де ваше сумління, "колеги"?»

Журналист Дмитрий Литвин о конфликте высказался иронично:

«Как будто телевидение это монастырь какой-то. Это же классно! Наконец-то этим тоскливым летом, когда на телевидении мёртвый сезон, случился аж один настоящий сочный скандал».

Вчера вечером собственник канала NewsOne, нардеп Евгений Мураев, написал в своем Facebook о том, что канал прекращает контракт с Мыколой Вереснем.

«Я понимаю эту проблему, но она никак не оправдывает ни Вересня, ни Пояркова, ни Семченко. Менеджмент канала принял решение прекратить контракт с ведущим, а гостей, опустившихся до истерики, в эфир временно приглашать не будут».

В этой связи у заместителя главреда журнала «Корреспондент» Марины Бердичевской возник вопрос к Мураеву:

«Когда Мыкола Вересень только пришел работать на Радио Вести, одной из тем своего прайм-эфира он выбрал Бабий Яр, потому что была годовщина. Я тогда плохо знала Мыколу, скорее жила в мифах о нем, и с придыханием ждала этого эфира. И слушала, и даже нажимала ему кнопочки, чтобы запустить свой спецрепортаж. Ну, вы понимаете, чего я боялась. И его эфир стал для меня откровенным шоком со знаком плюс. Он задал слушателям вопрос, ни больше, ни меньше - нужно ли украинцам просить прощения у евреев за ТО, что было. Как вы понимаете, мнения были разными, градус зашкаливал. Но как тонко он его вел, как не допустил ни одного срыва в грязные эмоции! Как здорово было, что он сделал это ТАК. И теперь мне хочется спросить Евгения Мураева: что-что?»

Примечательно то, что о прекращении контракта NewsOne c Мыколой Вереснем узнали все, кроме самого Вересня. О произошедшем телеведущему позже стало известно от знакомых, которые прочли соответствующий пост в Facebook собственника телеканала. Лично Мыколу Вересня не уведомил ни собственник, ни менеджемент NewsOne.

Оценку такому повороту в конфликте дал критик и телеведущий Константин Дорошенко:

«Написать в фб о прекращении сотрудничества с человеком, предварительно не предупредив его - пошлость, хамство и малодушие. Кроме того, телеканал, который вместо того, чтобы обеспечить ведущим цивилизованные условия работы, позволяющие отключить микрофон распоясавшимся в эфире гостям, превращает увольнение в публичное порицание в стиле классной дамы мадемуазель Куку, вредит только собственной репутации. Очевидно, что собственник относится к сотрудникам, как дворецкий к челяди. Именно дворецкий, барин такого бы себе не позволил».

Менеджмент телеканала NewsOne до сих пор никак не прокомментировал произошедшее.

Фото: newsone.ua