Посетители PornHub оказались под угрозой вируса

Специалисты по кибербезопасности из организации Proofpoint обнаружили вредоносную кампанию – распространяющуюся рекламную сеть на популярнейшем порноресурсе PornHub.

По данным специалистов, заражены компьютеры миллионов пользователей по всему миру. Кампания активна уже больше года и нацелена на людей, которые используют операционную систему Windows. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа KovCoreG, известная распространением вредоносного рекламного ПО под названием Kovter.

KovCoreG выбрали PornHub как один из самых посещаемых в мире сайтов для взрослых. В зоне риска оказались только те пользователи, которые скачали предложенный софт по ссылкам баннеров. Злоумышленники требовали от пользователей установить фальшивые обновления для браузеров, якобы необходимые для продолжения просмотра.

Целью хакеров было получение доступа к личной информации и финансовым инструментам посетителей PornHub. В настоящее время порноресурс закрыл доступ к цепочке заражения и борется с последствиями атаки.