Порнозвезда затаила злобу на Дональда Трампа

Звезда фильма для взрослых утверждает, что президент, в отличие от нее самой, не поставил на договоре свою подпись, делегировав для этого адвоката Майкла Коэна.

За то, чтобы данная информация не всплыла, в разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Трампа заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов, хотя в Белом доме эти данные назвали ложью. Клиффорд же настаивает, что связь с президентом у нее была в 2006 году, вскоре после того, как Меланья Трамп родила сына Бэррона.

В 2011 году Стефани рассказала журналу InTouch Weekly о подробностях секса с миллиардером.

«Ничего особенного, как по учебнику, – заявила тогда порнактриса. – Все происходило в одной позе, как и можно было ожидать от человека его возраста».

Кроме того, в феврале этого года бывшая модель Playboy Карен Макдугал рассказала о ее любовной связи с Дональдом Трампом. Также женщина сообщила, что будущий президент США в 2006–2007 годах имел двух любовниц, которые никогда не пересекались.