ТЕЛЕКРИТИКА

Порноактера Рона Джереми обвинили в сексуальных домогательствах

Дуся

Волна обвинений в сексуальных домогательствах и не думает стихать. Следующим на очереди оказался порноактер и режиссер Рон Джереми.

Актера можно считать легендой фильмов для взрослых. Он даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, снявшийся почти в двух тысячах порнофильмов. Однако несколько женщин заявили, что в разные годы Рон пытался их изнасиловать. Причем обвинения предъявляют бывшие порноактрисы.

Джинджер Бэнкс выпустила видео, в котором рассказала, что мужчина часто приставал к поклонницам. В нем даже было показано несколько кадров, как актер трогает девушек.

Режиссер поспешил оправдаться, что это все делалось ради шутки и хороших фотографий.

«Это наигранные флирт и прикосновения для фотографий, – говорит Джереми. – Именно то, за что люди платят мне на встречах… Если вы посмотрите это видео, в котором Джинджер Бэнкс обвиняет меня в ощупывании, то увидите, что все там смеются и щупают тоже. Это не я побежал за ними, а они пришли ко мне».

Актриса Дженнифер Стил выдвинула более серьезные обвинения и заявила: Рон дважды ее изнасиловал в 1997 году. Режиссер сказал, что хочет сделать с девушкой фотосессию, в которой ей придется симулировать секс, однако решил сделать все по-настоящему.

«Я сказала четкое нет, он не услышал, – вспоминает актриса. – Он продолжал и делал вид, словно ничего не слышит. Я подумала, что просто все преувеличиваю, и это была ошибка».

Тогда Дженнифер согласилась остаться на ночь у Рона, сказав перед этим, что у нее есть парень и она не согласится на секс с Джереми. Но у себя дома он изнасиловал ее второй раз.

«После этого я просто сломалась», – вспоминает Стил.

Эти обвинения Джереми тоже отрицает, призывая логически подумать, какой человек добровольно останется ночевать в доме своего насильника. По словам актера, девушка просто лжет.

Несмотря на обвинения, ни одна из женщин, рассказавших о посягательствах со стороны Рона, не заявила на него в полицию. По их словам, они думали, что из-за их профессии в полиции заявления не воспримут всерьез.

«Я никогда никого не насиловал, – заявляет Джереми. – Все серьезные обвинения были расследованы полицией и отклонены судьями как бездоказательные. Что касается ощупываний, по этому поводу вообще не было ни одного суда. Поверьте, если бы хотя бы одно обвинение подтвердилось, это давно стало бы достоянием общественности».

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