ТЕЛЕКРИТИКА

Pornhub рассказал, что ищут пользователи на Хеллоуин

Дуся

Популярный порноресурс Pornhub раскрыл статистику запросов накануне Хеллоуина.

И хотя днем 31 октября трафик резко падает из-за подготовки костюмов и других праздничных приготовлений, около трех ночи посетители возвращаются с вечеринки и заглядывают на сайт.

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Фото: pornhub.com

Изменения трафика также варьируются между мужчинами и женщинами. В канун Хеллоуина женщины с меньшей вероятностью, чем мужчины, посещают ресурс, при этом их доля падает на 32 процента (по сравнению с 26-процентным снижением для мужчин) в 19:00. После полуночи девушки снова отправляются на Pornhub, а к трем часам ночи трафик увеличивается на 30 процентов. Мужчины также более активны ночью, но, по сравнению с обычным днем, их посещение увеличивается всего на 12 процентов.

Популярность запроса «halloween sex» в ночь с 31 октября на 1 ноября возрастает на 3369 процентов. Также пользователи больше интересуются костюмированными видео – на 1925 процентов чаще, чем обычно.

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Что касается трендов этого года, то наряду с заурядными костюмами учительницы и медсестры, вариациями на кошачью тематику и полицейской униформой популярны супергеройские мотивы.

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Запрос «scary» («страшно») в ночь на Хеллоуин встречается на 217 процентов чаще, чем в обычные дни.

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В День Всех Святых зомби и вампиры становятся более востребованными персонажами, чем за неделю до и после праздника.

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