Pornhub рассказал, что ищут пользователи на Хеллоуин

Изменения трафика также варьируются между мужчинами и женщинами. В канун Хеллоуина женщины с меньшей вероятностью, чем мужчины, посещают ресурс, при этом их доля падает на 32 процента (по сравнению с 26-процентным снижением для мужчин) в 19:00. После полуночи девушки снова отправляются на Pornhub, а к трем часам ночи трафик увеличивается на 30 процентов. Мужчины также более активны ночью, но, по сравнению с обычным днем, их посещение увеличивается всего на 12 процентов.

Популярность запроса «halloween sex» в ночь с 31 октября на 1 ноября возрастает на 3369 процентов. Также пользователи больше интересуются костюмированными видео – на 1925 процентов чаще, чем обычно.