Pornhub подарил премиум-доступ в честь Хануки

Сайт для взрослых Pornhub открыл пользователям бесплатный доступ к премиум-контенту в честь Хануки.
Порносайт уже делал рождественские промоакции, но к Хануке подготовился впервые.
Хотя многим пользователям понравилась задумка, несколько комментаторов заметили, что «это неуважение к евреям и Хануке».
Также специально к празднику мадридское креативное агентство Officer & Gentleman придумало видеоролик. В нем показана еврейская семья, которая не может сдержать восторг от сумасшедшей неоновой иллюминации, мерцающей под бодрый хеви-метал.
Ханука – еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. В течение восьми дней Хануки, которые в этом году выпадают на 12–20 декабря, в синагогах читают молитвы, а в домах зажигают восьмисвечник – ханукию.
В дни Хануки веселятся и устраивают обильные трапезы, готовят драники «латкес», дети играют в орехи и четырехгранный волчок «дрейдл». Поститься и оплакивать умерших запрещено.