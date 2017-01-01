Pornhub подарил премиум-доступ в честь Хануки

Ханука – еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. В течение восьми дней Хануки, которые в этом году выпадают на 12–20 декабря, в синагогах читают молитвы, а в домах зажигают восьмисвечник – ханукию.

В дни Хануки веселятся и устраивают обильные трапезы, готовят драники «латкес», дети играют в орехи и четырехгранный волчок «дрейдл». Поститься и оплакивать умерших запрещено.