ТЕЛЕКРИТИКА

Pornhub обеспокоен сексом пожилых людей (65+)

Дуся

Вы не поверите, но после 65 есть не только жизнь, но и секс. К сожалению, в пожилом возрасте многие предпочитают предаваться любовным утехам, не используя контрацептивны. Число заболеваний хламидиозом за последнее десятилетие среди людей старше 65 лет выросло на 30 процентов. В Pornhub решили бороться с этой удручающей статистикой и выпустили видео о безопасном сексе для пожилых.

В ролике порноактриса Нина Хартли рассказывает о заболеваниях, которые передаются половым путем, и о современных методах контрацепции.

Диски и кассеты с видео будут распространять в домах престарелых, но, как вы уже поняли, не в нашей стране.

Заглавное фото: youtube.com

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