Помада, стрелки, платье и каблуки: Надежда Савченко сменила имидж

Чувствую, сеть всколыхнет новая волна мемов на тему внешнего вида депутата Надежды Савченко. Только мы забыли о ее каракулевой шапке, как Надежда снова решила удивить. И на этот раз, признаюсь, очень неожиданно.

Как сообщает strana.ua, Савченко появилась в новом женственном образе. Это смогли увидеть зрители канала News One, на котором Надежда является ведущей программы «Субъективные итоги недели».