Помада, стрелки, платье и каблуки: Надежда Савченко сменила имидж

Чувствую, сеть всколыхнет новая волна мемов на тему внешнего вида депутата Надежды Савченко. Только мы забыли о ее каракулевой шапке, как Надежда снова решила удивить. И на этот раз, признаюсь, очень неожиданно.
Как сообщает strana.ua, Савченко появилась в новом женственном образе. Это смогли увидеть зрители канала News One, на котором Надежда является ведущей программы «Субъективные итоги недели».
Ранее в эфире этой передачи Савченко появлялась без макияжа и укладки волос. Алина Фан, Мakeup Artist телеканала NewsOne, так прокомментировала изменение образа нардепа: «Надежда сама поставила задачу – тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась. До сегодняшнего дня Савченко отказывалась даже пудриться перед эфиром».
Друзья, весна пришла! И даже к Надежде Савченко.