ТЕЛЕКРИТИКА

Пользователи Twitter поделились хорошими историями о голливудских знаменитостях

Дуся
Художник и фотограф из Сан-Франциско Оливер Лич под ником BAKOON опубликовал на своей страничке в Twitter призыв рассказать что-то хорошее об актрисах, актерах и других представителей кинобизнеса, а то в последнее время появляются только плохие новости.

«Если у кого-то имеются добрые заявления в адрес знаменитости, будет круто, – пишет Лич. – Может, известный актер дарит хорошие подарки на Рождество. Или женщина-комик делится с кем-то травкой»

Фото: twitter.com

За пару дней твит Оливера ретвитнули более 11 тысяч раз, лайкнули – более 58 тысяч, а прокомментировали почти девять тысяч раз.

Пользователи рассказали, что на Рождество Хью Лори подарил съемочной группе сериала «Доктор Хаус» самокаты, а Дэнни де Вито оставляет 120 долларов чаевых. Одна молодая мама призналась, как Мишель Пфайффер на съемках «Звездной пыли» потребовала фотографии и истории о ее новорожденном сыне, а в ответ рассказывала истории о своих детях и куда с ними можно сходить.

Хорошие слова были сказаны и в адрес писателя Нила Геймана, который недавно тайком подписал свои книги в книжном магазине на радость фанатам.

Фанаты также похвалили актера Джесси Айзенберга, сыгравшего Марка Цукерберга в ленте «Социальная сеть», который жертвует много денег и своего времени для приюта жертв домашнего насилия.

Джесси Айзенберг

Джейк Джилленхол потратил около часа на то, чтобы пожать руку каждому человеку из массовки и поблагодарить каждого индивидуально за проведенный день на съемках сцены в фильме «Любовь и другие лекарства».

Журналистка рассказала, как однажды брала интервью у Киану Ривза и так увлеклась разговором, что забыла спросить его о Джоне Уике. Но актер потратил свое время и перезвонил корреспонденту, чтобы она смогла задать еще несколько вопросов.

По словам пользователей, звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон невероятно добрая, а ее обнимашки просто чудесны.

Джиллиан Андерсон

А Хью Джекман во время съемок фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего» заплатил из своего кармана за дополнительную еду для актеров и съемочной группы, потому что обнаружил в Монреале ресторан, который готовил австралийские блюда так, как он любит.

Хью Джекман

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