Пользователи Twitter поделились хорошими историями о голливудских знаменитостях

За пару дней твит Оливера ретвитнули более 11 тысяч раз, лайкнули – более 58 тысяч, а прокомментировали почти девять тысяч раз.

Пользователи рассказали, что на Рождество Хью Лори подарил съемочной группе сериала «Доктор Хаус» самокаты, а Дэнни де Вито оставляет 120 долларов чаевых. Одна молодая мама призналась, как Мишель Пфайффер на съемках «Звездной пыли» потребовала фотографии и истории о ее новорожденном сыне, а в ответ рассказывала истории о своих детях и куда с ними можно сходить.

Хорошие слова были сказаны и в адрес писателя Нила Геймана, который недавно тайком подписал свои книги в книжном магазине на радость фанатам.

Фанаты также похвалили актера Джесси Айзенберга, сыгравшего Марка Цукерберга в ленте «Социальная сеть», который жертвует много денег и своего времени для приюта жертв домашнего насилия.