Пользователи Twitter поделились хорошими историями о голливудских знаменитостях

За пару дней твит Оливера ретвитнули более 11 тысяч раз, лайкнули – более 58 тысяч, а прокомментировали почти девять тысяч раз.
Пользователи рассказали, что на Рождество Хью Лори подарил съемочной группе сериала «Доктор Хаус» самокаты, а Дэнни де Вито оставляет 120 долларов чаевых. Одна молодая мама призналась, как Мишель Пфайффер на съемках «Звездной пыли» потребовала фотографии и истории о ее новорожденном сыне, а в ответ рассказывала истории о своих детях и куда с ними можно сходить.
Хорошие слова были сказаны и в адрес писателя Нила Геймана, который недавно тайком подписал свои книги в книжном магазине на радость фанатам.
Фанаты также похвалили актера Джесси Айзенберга, сыгравшего Марка Цукерберга в ленте «Социальная сеть», который жертвует много денег и своего времени для приюта жертв домашнего насилия.
Джейк Джилленхол потратил около часа на то, чтобы пожать руку каждому человеку из массовки и поблагодарить каждого индивидуально за проведенный день на съемках сцены в фильме «Любовь и другие лекарства».
Журналистка рассказала, как однажды брала интервью у Киану Ривза и так увлеклась разговором, что забыла спросить его о Джоне Уике. Но актер потратил свое время и перезвонил корреспонденту, чтобы она смогла задать еще несколько вопросов.
По словам пользователей, звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон невероятно добрая, а ее обнимашки просто чудесны.