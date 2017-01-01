ТЕЛЕКРИТИКА

Пользователи Instagram всполошились из-за коварной рекламы

Дуся

Просто фантастика, как Instagram Stories вошли в нашу жизнь. Все мы любим смотреть короткие ролики, рассказывающие о перипетиях чьей-то жизни. Естественно, реклама добралась и туда, но обычные платные объявления появляются в середине Instagram Stories и их можно пропустить.

Китайская обувная фабрика Kaiwei Ni решила пойти на хитрость для накрутки переходов на свою страницу. На объявление, которое рекламирует «черную пятницу» и кроссовки, был помещен очень реалистичный человеческий волос – он побуждает пользователя смахнуть вверх по экрану. Этот жест используется в Instagram Stories для перехода по ссылке, которую разместил рекламодатель.

Администрация Instagram удалила рекламу китайского производителя кроссовок из-за нарушения правила соцсети, а аккаунт ее автора получил запрет на размещение любых объявлений в сервисе.

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