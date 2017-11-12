Пользователей Twitter позабавило сообщение фанатского аккаунта Дженнифер Энистон

Все началось с того, что аккаунт фанатов Дженнифер Энистон в Twitter опубликовал не самые удачные фотографии американской актрисы.
November 12, 2017
Один из пользователей рассмотрел на изображении что-то странное между ног у Энистон и решил поинтересоваться, что же это такое, предварительно увеличив фото.
What is that pic.twitter.com/UH4IqWsk4S— Alexander Burgess (@every1sdisposal) November 13, 2017
Ответ не заставил себя долго ждать.
«Это мой член», – без экивоков сообщили в фанатском аккаунте актрисы.
Вероятнее всего, свой ответ администраторы профиля представили как отсылку к одному из эпизодов «Друзей», в котором героиня Энистон узнает, что ее брат Росс пустил слух в школе о наличии у Рейчел пениса.