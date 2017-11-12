Пользователей Twitter позабавило сообщение фанатского аккаунта Дженнифер Энистон

«Это мой член», – без экивоков сообщили в фанатском аккаунте актрисы.

Вероятнее всего, свой ответ администраторы профиля представили как отсылку к одному из эпизодов «Друзей», в котором героиня Энистон узнает, что ее брат Росс пустил слух в школе о наличии у Рейчел пениса.