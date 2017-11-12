ТЕЛЕКРИТИКА

Пользователей Twitter позабавило сообщение фанатского аккаунта Дженнифер Энистон

Дуся
Все началось с того, что аккаунт фанатов Дженнифер Энистон в Twitter опубликовал не самые удачные фотографии американской актрисы.
Один из пользователей рассмотрел на изображении что-то странное между ног у Энистон и решил поинтересоваться, что же это такое, предварительно увеличив фото.
Ответ не заставил себя долго ждать.

«Это мой член», – ответили любопытному пользователю

Фото: Twitter.com

«Это мой член», – без экивоков сообщили в фанатском аккаунте актрисы.

Вероятнее всего, свой ответ администраторы профиля представили как отсылку к одному из эпизодов «Друзей», в котором героиня Энистон узнает, что ее брат Росс пустил слух в школе о наличии у Рейчел пениса.

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