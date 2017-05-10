Пользователь Twitter собрал самые позитивные новости 2017 года

2017 год (впрочем, как и любой другой) многие считают очень трудным и неудачным. И действительно, за последние 12 месяцев плохих новостей было более чем достаточно: теракты по всему миру, войны, болезни. Досталось не только людям, но и нашим любимцам-животным.

Но Джейкоб Аткинс решил, что нельзя же всё время зацикливаться на плохом, и собрал для своих подписчиков несколько воодушевляющих фактов, которые большинство людей, скорее всего, пропустили, не заметив в потоке негативных известий.

Например, о том, что некоторые редкие виды животных удалось спасти, и в их числе — ирбис, или снежный барс.