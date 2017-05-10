Пользователь Twitter собрал самые позитивные новости 2017 года

Американцу Джейкобу Аткинсу надоели плохие новости, поэтому он решил собрать в своем Twitter, по его мнению, самые позитивные известия за уходящий 2017 год, которые большинство людей, скорее всего, пропустили в потоке негатива. Его подборка вселяет надежду на то, что не все так плохо, как кажется.
2017 год (впрочем, как и любой другой) многие считают очень трудным и неудачным. И действительно, за последние 12 месяцев плохих новостей было более чем достаточно: теракты по всему миру, войны, болезни. Досталось не только людям, но и нашим любимцам-животным.
Но Джейкоб Аткинс решил, что нельзя же всё время зацикливаться на плохом, и собрал для своих подписчиков несколько воодушевляющих фактов, которые большинство людей, скорее всего, пропустили, не заметив в потоке негативных известий.
Например, о том, что некоторые редкие виды животных удалось спасти, и в их числе — ирбис, или снежный барс.
Такое решение в сентябре этого года принял Международный союз по сохранению природы. Его представитель рассказал BBC.
«Чтобы считаться видом, которому угрожает вымирание, этих животных должно остаться меньше 2 500 взрослых особей и их популяция должна резко сокращаться. Сейчас такого уже не происходит, но это не значит, что снежные барсы — в безопасности», - заявил Том МакКарти.
Пчёлы, как оказалось, вообще больше не вымирают. Численность популяций пчел в этом году увеличилась на 27%.
В этом году учёные предложили ввести запрет на часть пестицидов, которые отравляют пчёл, и к их мнению всё больше прислушиваются.
Для тех же, кто переживал за судьбу Большого Барьерного рифа и боялся, что это природное чудо исчезнет с лица Земли прежде, чем удастся его увидеть, у Джейкоба тоже есть хорошие новости.
Ученые хотят восстановить риф у себя в лабораториях, выращивая в пробирках более устойчивые к суровым условиям кораллы.
Премьер-министр Новой Зеландии планирует каждый год сажать 100 миллионов деревьев. В Бразилии также готовы пойти на похожие меры.
В 2010 году в Африке от этой болезни умер 1 миллион человек, но сейчас это количество сократилось. Теперь люди там погибают больше от болезней, которые можно вылечить, например, пневмонии или сердечных заболеваний.
Бездомным в американском городе Сиэтл найден новый дом.
Год назад Amazon позволил бездомным оставаться в мотеле, который ему принадлежал, но его жители считали это временным жестом доброй воли, поскольку мотель должны были снести.
Но компания Amazon приняла неожиданное решение. Как сообщает New York Times, её представители заявили, что в их новом офисе они выделят часть здания с отдельным входом под квартиры для бездомных.
В городе Лексингтон люди теперь могут оплачивать штрафы за парковку консервами, которые затем отправят в хранилища еды для малоимущих и бездомных.
В конце первого тайма футбольных матчей фанаты встают и машут детям из находящейся рядом больницы.
Причём делают так не только фанаты, но и сами игроки. Больница расположена совсем близко к стадиону, так что находящиеся там дети всё видят.
Традиция началась только в этом году, с подачи одного из пользователей твиттера, как пишет Daily Mail. Он узнал о том, что в больнице открывается новый корпус, и предложил подбодрить маленьких пациентов таким необычным образом.
Заглавное фото: greatcats.ru