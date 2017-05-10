ТЕЛЕКРИТИКА

Пользователь Twitter собрал самые позитивные новости 2017 года

Ученые восстанавливают Большой Барьерный риф, а для бездомных в Сиэтле построили особняк

Дуся

Американцу Джейкобу Аткинсу надоели плохие новости, поэтому он решил собрать в своем Twitter, по его мнению, самые позитивные известия за уходящий 2017 год, которые большинство людей, скорее всего, пропустили в потоке негатива. Его подборка вселяет надежду на то, что не все так плохо, как кажется.


2017 год (впрочем, как и любой другой) многие считают очень трудным и неудачным. И действительно, за последние 12 месяцев плохих новостей было более чем достаточно: теракты по всему миру, войны, болезни. Досталось не только людям, но и нашим любимцам-животным.

Но Джейкоб Аткинс решил, что нельзя же всё время зацикливаться на плохом, и собрал для своих подписчиков несколько воодушевляющих фактов, которые большинство людей, скорее всего, пропустили, не заметив в потоке негативных известий.

Например, о том, что некоторые редкие виды животных удалось спасти, и в их числе — ирбис, или снежный барс.

Ну разве можно устоять перед таким котенком?

Фото: medialeaks.ru

Такое решение в сентябре этого года принял Международный союз по сохранению природы. Его представитель рассказал BBC.

«Чтобы считаться видом, которому угрожает вымирание, этих животных должно остаться меньше 2 500 взрослых особей и их популяция должна резко сокращаться. Сейчас такого уже не происходит, но это не значит, что снежные барсы — в безопасности», - заявил Том МакКарти.

Пчёлы, как оказалось, вообще больше не вымирают. Численность популяций пчел в этом году увеличилась на 27%.

Каждый третий кусочек нашей еды появляется у нас благодаря опылению урожая пчёлами

Фото: whyuniverse.com

В этом году учёные предложили ввести запрет на часть пестицидов, которые отравляют пчёл, и к их мнению всё больше прислушиваются.

Для тех же, кто переживал за судьбу Большого Барьерного рифа и боялся, что это природное чудо исчезнет с лица Земли прежде, чем удастся его увидеть, у Джейкоба тоже есть хорошие новости.

Учёные нашли способ восстановить отдельные части Большого Барьерного рифа

Фото: gid.travel

Ученые хотят восстановить риф у себя в лабораториях, выращивая в пробирках более устойчивые к суровым условиям кораллы.

Премьер-министр Новой Зеландии планирует каждый год сажать 100 миллионов деревьев. В Бразилии также готовы пойти на похожие меры.

Экологи посадят 73 миллиона деревьев за следующие шесть лет в лесах Амазонки

Фото: twitter.com

ВИЧ/СПИД больше не является главной причиной смерти людей в Африке.

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Фото: hsto.org

В 2010 году в Африке от этой болезни умер 1 миллион человек, но сейчас это количество сократилось. Теперь люди там погибают больше от болезней, которые можно вылечить, например, пневмонии или сердечных заболеваний.

Бездомным в американском городе Сиэтл найден новый дом.

В новом офисе компании Amazon будет место для двухсот бездомных

Фото: twitter.com

Год назад Amazon позволил бездомным оставаться в мотеле, который ему принадлежал, но его жители считали это временным жестом доброй воли, поскольку мотель должны были снести.

Но компания Amazon приняла неожиданное решение. Как сообщает New York Times, её представители заявили, что в их новом офисе они выделят часть здания с отдельным входом под квартиры для бездомных.

В городе Лексингтон люди теперь могут оплачивать штрафы за парковку консервами, которые затем отправят в хранилища еды для малоимущих и бездомных.

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Фото: sect.ru

А напоследок Джейкоб опубликовал фото очень тёплой традиции в американском штате Айова.

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Фото: twitter.com

В конце первого тайма футбольных матчей фанаты встают и машут детям из находящейся рядом больницы.

Причём делают так не только фанаты, но и сами игроки. Больница расположена совсем близко к стадиону, так что находящиеся там дети всё видят.

Традиция началась только в этом году, с подачи одного из пользователей твиттера, как пишет Daily Mail. Он узнал о том, что в больнице открывается новый корпус, и предложил подбодрить маленьких пациентов таким необычным образом.

Заглавное фото: greatcats.ru

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