ТЕЛЕКРИТИКА

Полуобнаженная Дорофеева, тайная вечеринка Бадоева и банановое сумасшествие Тищенко: как медийщики провели уик-энд

Лобода искала грудь, Матвеева стояла в углу, а Педан летал на вертолете

Дуся

Весна, друзья, ура! Радуются по этому поводу и наши звезды. Фото как на подбор: свежие, яркие и солнечные. Просто за-гля-денье!

Вот, например, Николай Тищенко – человек, у которого с января длится лето.

Джамала, в отличие от Николая, на выходных все еще мерзла.

Фото: Instagram

Слава Каминская в этот уик-энд творила, а точнее – мастерила. Певица сделала куклу-мотанку, которую назвала Марусей.

Фото: Instagram

А коллега Славы Вика гуляла историческими местами Киева. С собачкой.

Фото: Instagram

И Соломия Витвицкая отдыхала с братьями нашими меньшими.

Фото: Instagram

Monatik же на выходных работал и собрал аншлаг в Беларуси.

Фото: Instagram

А Виталий Козловский собирал подписчиц у своего аккаунта в Instagram. Хорошо, что без своей возлюбленной Рамины, а то поклонницы не выдержали бы такого двойного удара.

Фото: Instagram

Даша Астафьева провела эти дни с любимым.

Фото: Instagram

Телеведущая Екатерина Осадчая после родов старается поскорее вернуться в привычный ритм жизни.

Фото: Instagram

Юрий Горбунов выходные провел в судейском кресле шоу «Лига Смеха», а также с одними из его веселых участников.

Фото: Instagram

Разумеется, там был и Владимир Зеленский.

Фото: Instagram

Вместе со своими коллегами по цеху работала в эти дни и Ольга Сумская.

Фото: Instagram

А Надежда Матвеева стояла в углу.

Фото: Instagram

Тренер «Зважених і щасливих» Вячеслав Узелков попробовал себя в роли Терминатора. Нам с Мусей кажется, что Вячеславу к лицу такой дерзкий образ.

Фото: Instagram

Если на прошлых выходных диджеила Надя Дорофеева, то в эти на Закарпатье ставил музыку Влад Яма. Да, крутить пластинки нынче в моде.

«А вы думаете легко расширять возрастной диапазон своих поклонниц?» – спросил своих подписчиков Влад

Фото: Instagram

Кстати, о Наде Дорофеевой. Певица в этот уик-энд между концертами и перелетами порадовала поклонников интимным фото.

Фото: Instagram

Смотрю на снимок Нади и сразу вспоминаю Светлану  Лободу, которая была занята поиском.

«Размышляем. В 21 веке размер имеет значение? Говорят, нынче чем меньше, тем моднее», – подписала снимок певица.

Фото: Instagram

Молодец, Аня, правильно! Отдых – дело важное, тем более когда впереди масса бессонных ночей.

Фото: Instagram

Телеведущий Александр Скичко на выходных слетал в Грузию. Эх, мы с Мусей давно хотим туда смотаться, но кто же за звездами следить будет?

«Georgia street-style!» – подписал фото Скичко

Фото: Instagram

Александр Педан открылся для нас с Мусей с другой стороны, точнее с другим талантом: телеведущий управлял вертолетом. Настоящим!

Фото: Instagram

«Ну що я вам скажу! – пишет Педан. – Це найкраще відчуття польоту, яке я відчував, звісно, якщо не порівнювати зі стрибком з парашутом!!! Очі кажуть все! Кааайф! Попереду політ в темряві. Відео в stories»

Фото: Instagram

И напоследок – фотография с  Аланом Бадоевым. Желаю всем, чтобы неделя прошла так же ярко, как тайная вечеринка, на которой повеселился Бадоев в этот уик-энд.

Фото: Instagram



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