Полуобнаженная Дорофеева, тайная вечеринка Бадоева и банановое сумасшествие Тищенко: как медийщики провели уик-энд

Весна, друзья, ура! Радуются по этому поводу и наши звезды. Фото как на подбор: свежие, яркие и солнечные. Просто за-гля-денье!
Вот, например, Николай Тищенко – человек, у которого с января длится лето.
Джамала, в отличие от Николая, на выходных все еще мерзла.
Слава Каминская в этот уик-энд творила, а точнее – мастерила. Певица сделала куклу-мотанку, которую назвала Марусей.
А коллега Славы Вика гуляла историческими местами Киева. С собачкой.
И Соломия Витвицкая отдыхала с братьями нашими меньшими.
Monatik же на выходных работал и собрал аншлаг в Беларуси.
А Виталий Козловский собирал подписчиц у своего аккаунта в Instagram. Хорошо, что без своей возлюбленной Рамины, а то поклонницы не выдержали бы такого двойного удара.
Даша Астафьева провела эти дни с любимым.
Телеведущая Екатерина Осадчая после родов старается поскорее вернуться в привычный ритм жизни.
Юрий Горбунов выходные провел в судейском кресле шоу «Лига Смеха», а также с одними из его веселых участников.
Разумеется, там был и Владимир Зеленский.
Вместе со своими коллегами по цеху работала в эти дни и Ольга Сумская.
А Надежда Матвеева стояла в углу.
Тренер «Зважених і щасливих» Вячеслав Узелков попробовал себя в роли Терминатора. Нам с Мусей кажется, что Вячеславу к лицу такой дерзкий образ.
Если на прошлых выходных диджеила Надя Дорофеева, то в эти на Закарпатье ставил музыку Влад Яма. Да, крутить пластинки нынче в моде.
Кстати, о Наде Дорофеевой. Певица в этот уик-энд между концертами и перелетами порадовала поклонников интимным фото.
Смотрю на снимок Нади и сразу вспоминаю Светлану Лободу, которая была занята поиском.
Молодец, Аня, правильно! Отдых – дело важное, тем более когда впереди масса бессонных ночей.
Телеведущий Александр Скичко на выходных слетал в Грузию. Эх, мы с Мусей давно хотим туда смотаться, но кто же за звездами следить будет?
Александр Педан открылся для нас с Мусей с другой стороны, точнее с другим талантом: телеведущий управлял вертолетом. Настоящим!
И напоследок – фотография с Аланом Бадоевым. Желаю всем, чтобы неделя прошла так же ярко, как тайная вечеринка, на которой повеселился Бадоев в этот уик-энд.