Полный зал, советы и откровения травести-дивы: как Монро давала мастер-класс

Музыка продолжает играть, люди на моей вступительной речи не спеша покидают зал, и когда помещение опустело и я за самым дальним столиком замечаюмолодую пару, почему-то с ребенком, хотя мероприятие далеко за полночь, дама в белом и мужчина с бородой, все смотрят в ожидании. Я набираю воздух – и понеслась «тирли-тирли бум»... По классическим канонам американского кинематографа на заключительных аккордах в зал должны вернуться зрители и устроить оглушительные овации, мол, как мы не разглядели талант, поддавшись общественному мнению или желанию покурить.

Но нет. Я закончила выступление, пара вежливо одарила хлопками, но больше всех радовался ребенок. Вот уж кого восхитила яркая тетя. Вечер продолжался, люди постепенно стали возвращаться... Я спустилась в зал, подошла к столику, поблагодарила за внимание и резонно поинтересовалась: «А почему вы не вышли за всеми?» – «Потому что нам интересно все новое и незнакомое!» И добавили: «Детей не обманешь!» Желание понравиться всем порой граничит с навязчивостью! А боязнь нового, иного, порой непонятного – это элементарная защитная реакция организма.