Полный зал, советы и откровения травести-дивы: как Монро давала мастер-класс

Девочки, вы были на мастер-классе Монро? Если нет, то я расскажу вам о страхах Монро, о том, что делать с теми, кто критикует, и покажу фото юности травести-дивы. Ведь я там была и получила массу удовольствия и полезной информации.
– Одно время мне постоянно снился один и тот же сон: я выхожу на сцену – и практически все люди, находящиеся в зале, встают и выходят, – рассказывает Монро. – Они пили, ели, шумели, гудели, а завидев меня, все подобрались и вышли! Я, обалдевшая и растерянная, стою посреди сцены в искрящемся наряде, при параде, музыка звучит, микрофон настроен, алюди выходят кто покурить, кто проветриться, акто-то явно демонстрирует пренебрежение. Наэтом моменте явсегда просыпалась.
Когда подобная картина в моем сне повторилась, я заставила себя досмотреть сюжет до конца.
«Желание понравиться всем порой граничит с навязчивостью!»
Музыка продолжает играть, люди на моей вступительной речи не спеша покидают зал, и когда помещение опустело и я за самым дальним столиком замечаюмолодую пару, почему-то с ребенком, хотя мероприятие далеко за полночь, дама в белом и мужчина с бородой, все смотрят в ожидании. Я набираю воздух – и понеслась «тирли-тирли бум»... По классическим канонам американского кинематографа на заключительных аккордах в зал должны вернуться зрители и устроить оглушительные овации, мол, как мы не разглядели талант, поддавшись общественному мнению или желанию покурить.
Но это было во сне. А наяву Монро собрала полный зал внимательных заинтересованных зрителей. Причем, как потом сказала мне травести-дива, подарила она только два билета, и этими счастливицами были ее подруги. Все остальные зрители (а это около 200 человек) – абсолютно незнакомые ей люди. Но это уже потом Монро высказала свое удивление. А с самого начала вошла как королева, уверенно шагая на шпильках, и начала вещать.
Кстати, в детстве Монро совершенно не занималась творчеством. Так сложилось, что в шестилетнем возрасте ей сказали, что она поет плохо, танцует невпопад, поэтому родители и отдали ее на плавание. И проплавала она, кстати, до 18 лет! И еще постоянно читала литературу у бабушки в Крыму, писала диктанты и училась уму-разуму.
Затем были студенческие годы. Университет Монро, как и школу, не любила, а все потому, что уже тогда задумывалась над своими настоящими желаниями и влечениями. Вот только не к кому было обратиться за советом, а женственность и манерность было не скрыть.
Попав в шоу-бизнес, Монро выработала для себя несколько сводок правил.
Как правильно общаться в шоу-бизнесе:
- молчи;
- не можешь молчать – делай комплименты;
- не можешь делать комплименты – неси коньяк.
Если нет пригласительного на светское или любое другое мероприятие, но очень хочется попасть:
- одеться ярко и вызывающе;
- макияж;
- подача;
- желание попасть на мероприятие;
- всем видом демонстрировать: «Я не гость, я – организатор».
Всем тем, кто еще на пути принятия себя, Монро сказала так:
Вы можете себя предложить. Есть три варианта того, что будет дальше:
- вам откажут;
- вас выслушают;
- вам нахамят.
Но не надо априори бояться, что вам откажут. И не пытайтесь навязывать свою уникальность. Не сравнивайте себя ни с кем!
Ну и напоследок система ценностей от Монро, чтобы не забывали о том, кто и что самое ценное:
1. Вы.
2. Ваше окружение и близкие.
3. Ваши желания.
4. Ваши убеждения, вера.