ТЕЛЕКРИТИКА

Полный зал, советы и откровения травести-дивы: как Монро давала мастер-класс

Монро рассказала о том, как приняла себя и как это сделать другим

Дуся

Девочки, вы были на мастер-классе Монро? Если нет, то я расскажу вам о страхах Монро, о том, что делать с теми, кто критикует, и покажу фото юности травести-дивы. Ведь я там была и получила массу удовольствия и полезной информации.


– Одно время мне постоянно снился один и тот же сон: я выхожу на сцену – и практически все люди, находящиеся в зале, встают и выходят, – рассказывает Монро. – Они пили, ели, шумели, гудели, а завидев меня, все подобрались и вышли! Я, обалдевшая и растерянная, стою посреди сцены в искрящемся наряде, при параде, музыка звучит, микрофон настроен, алюди выходят кто покурить, кто проветриться, акто-то явно демонстрирует пренебрежение. Наэтом моменте явсегда просыпалась. 

Когда подобная картина в моем сне повторилась, я заставила себя досмотреть сюжет до конца. 

«Желание понравиться всем порой граничит с навязчивостью!»

Музыка продолжает играть, люди на моей вступительной речи не спеша покидают зал, и когда помещение опустело и я за самым дальним столиком замечаюмолодую пару, почему-то с ребенком, хотя мероприятие далеко за полночь, дама в белом и мужчина с бородой, все смотрят в ожидании. Я набираю воздух – и понеслась «тирли-тирли бум»... По классическим канонам американского кинематографа на заключительных аккордах в зал должны вернуться зрители и устроить оглушительные овации, мол, как мы не разглядели талант, поддавшись общественному мнению или желанию покурить.

Но нет. Я закончила выступление, пара вежливо одарила хлопками, но больше всех радовался ребенок. Вот уж кого восхитила яркая тетя. Вечер продолжался, люди постепенно стали возвращаться... Я спустилась в зал, подошла к столику, поблагодарила за внимание и резонно поинтересовалась: «А почему вы не вышли за всеми?» – «Потому что нам интересно все новое и незнакомое!» И добавили: «Детей не обманешь!» Желание понравиться всем порой граничит с навязчивостью! А боязнь нового, иного, порой непонятного – это элементарная защитная реакция организма.

Фото: тут и далее Максим Лисовой

Но это было во сне. А наяву Монро собрала полный зал внимательных заинтересованных зрителей. Причем, как потом сказала мне травести-дива, подарила она только два билета, и этими счастливицами были ее подруги. Все остальные зрители (а это около 200 человек) – абсолютно незнакомые ей люди. Но это уже потом Монро высказала свое удивление. А с самого начала вошла как королева, уверенно шагая на шпильках, и начала вещать.

«Родила царица в ночь не то сына, не то дочь!» – начала рассказ о себе Монро. Вот что мне всегда импонировало в поведении травести-дивы, так это чувство юмора

Школу Монро не любила. Ходила туда только ради друзей, а точнее, подруг.

Школьница (а тогда еще школьник) Монро

Кстати, в детстве Монро совершенно не занималась творчеством. Так сложилось, что в шестилетнем возрасте ей сказали, что она поет плохо, танцует невпопад, поэтому родители и отдали ее на плавание. И проплавала она, кстати, до 18 лет! И еще постоянно читала литературу у бабушки в Крыму, писала диктанты и училась уму-разуму.

Затем были студенческие годы. Университет Монро, как и школу, не любила, а все потому, что уже тогда задумывалась над своими настоящими желаниями и влечениями. Вот только не к кому было обратиться за советом, а женственность и манерность было не скрыть.

Эксклюзивные фото, друзья! Монро в юности

Когда травести-диве было грустно (в школе или университете), она представляла одну и ту же картину: как за  ней на белом лимузине приедет Дональд Трамп (тогда он был молод, красив и владел конкурсом «Мисс Вселенная») и заберет ее в счастливую, сытую Америку. Вот что окрыляло Монро в тяжелые времена!
Поиски себя продолжались до тех пор, пока одна из подруг не показала ей клип с участием американской травести RuPaul. Тогда-то Монро и поняла: вот же оно где прически, платья, блестки, каблуки! И понеслась, началась усиленная работа над собой.

Первый сценический образ Монро – это образ Мэрилин. Травести-дива выступала в ночных клубах Киева и получала то, что ей так нравится: овации и признание. Но образ сладкой блондинки настолько приелся, что Монро, оставив псевдоним, искала новые проявления себя на сцене.
Самое удивительное то, что все костюмы, парики, Монро всегда шила сама. Маникюр и макияж тоже делала самостоятельно. А все потому, что ценит свое время и знает, что лучше нее никто с этим не справится.

Со своими друзьями и общей шоу-программой Монро исколесила всю Украину

И все бы хорошо, но во всем этом активно участвовал алкоголь.

В какой-то момент Монро поняла, что катится в пропасть. Задумавшись о том, чем все это может закончиться, травести-дива вовремя остановилась.

Она решила выходить в люди, а точнее, в шоу-бизнес. Так Монро заметили – и на Maxxi TV появилось шоу «МонроуШоу». Да, оно выходило не в прайм-тайм, а поздно ночью, но Монро была довольна.

Попав в шоу-бизнес, Монро выработала для себя несколько сводок правил.

Как правильно общаться в шоу-бизнесе:

- молчи;

- не можешь молчать – делай комплименты;

- не можешь делать комплименты – неси коньяк.

Если нет пригласительного на светское или любое другое мероприятие, но очень хочется попасть:

- одеться ярко и вызывающе;

- макияж;

- подача;

- желание попасть на мероприятие;

- всем видом демонстрировать: «Я не гость, я – организатор».

Тем, кого интересовала тема отношений, Монро тоже было что сказать. И даже нарисовать.

Если кратко, то: женщине нужна забота, а мужчине – доверие, а проблема большинства пар в том, что у них все наоборот. Если вы, девочки, постоянно готовите своему мужчине, гладите, стираете, приносите все в кровать, то не удивляйтесь, что мужчина расслабился и считает, что вы ему всегда и все обязаны, а он только должен зарабатывать.

Всем тем, кто еще на пути принятия себя, Монро сказала так:

Вы можете себя предложить. Есть три варианта того, что будет дальше:

- вам откажут;

- вас выслушают;

- вам нахамят.

Но не надо априори бояться, что вам откажут. И не пытайтесь навязывать свою уникальность. Не сравнивайте себя ни с кем!

«Для осуществления мечты достаточно просто пожелать», – уверена Монро

– Меня часто спрашивают: «Что делать с теми, кто критикует?» Да что делать? Мысленно сжечь, – объясняет Монро.

Девочки согласны на все сто!

Монро среди поклонниц

Это так Монро всех расслабила после длительного мастер-класса. Почти все послушно закрывали глаза и переносились куда-то на Сицилию

Ну и напоследок система ценностей от Монро, чтобы не забывали о том, кто и что самое ценное:

1. Вы.

2. Ваше окружение и близкие.

3. Ваши желания.

4. Ваши убеждения, вера.

И, естественно, желанные селфи с травести-дивой, автографы и подарки благодарным зрителям в конце вечера!

Кому – украшение от партнера мастер-класса

Кому – варенье, сделанное Монро

Любите и цените себя! Мы с Мусей так и делаем!


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