Полиция Дубая вычислила нарушителя по трансляции в Instagram

Haha! Doesn't get better than this!
Someone used Instagram Live while driving. Dubai Police joined in the live chat to inform them they were imposing a fine #mydubai pic.twitter.com/Qa0ayu9ch3— The MD (@marketingdude) 24 грудня 2017 р.
Cумма штрафа составила 800 дирхам (около пяти тысяч гривен). Некоторые участники движения заметили, что водитель ведет за рулем прямую трансляцию в соцсети и позвонили в полицию. Полицейские нашли аккаунт правонарушителя и, проверив его, увидели соответствующее видео трансляции. Они зарегистрировали нарушение правил дорожного движения, а о штрафе незадачливому водителю полицейские сообщили в комментариях под видеороликом с нарушением.
В Дубае также есть «белые баллы» — система поощрений за аккуратное вождение. Самым аккуратным автовладельцам департамент полиции дарит подарки. Весной 2017 года двое лучших водителей получили игрушечные машинки из золота.
Фото: CNN