Полиция Дубая вычислила нарушителя по трансляции в Instagram

Cумма штрафа составила 800 дирхам (около пяти тысяч гривен). Некоторые участники движения заметили, что водитель ведет за рулем прямую трансляцию в соцсети и позвонили в полицию. Полицейские нашли аккаунт правонарушителя и, проверив его, увидели соответствующее видео трансляции. Они зарегистрировали нарушение правил дорожного движения, а о штрафе незадачливому водителю полицейские сообщили в комментариях под видеороликом с нарушением.

В Дубае также есть «белые баллы» — система поощрений за аккуратное вождение. Самым аккуратным автовладельцам департамент полиции дарит подарки. Весной 2017 года двое лучших водителей получили игрушечные машинки из золота.

Фото: CNN