Полиция Дубая начала подготовку специалистов к полетам на мотоциклах Hoversurf

На мотоциклах Hoversurf, которые впервые были показаны на выставке GITEX, будут «летать» дубайские полицейские.
Полиция Дубая начала тренировать офицеров на летающих мотоциклах. Мотоциклы компании Hoversurf принадлежат российской компании, главный офис которой находится в Калифорнии.
Мотоциклы нового поколения производят вертикальный взлет и посадку, перемещаются по воздуху со скоростью до 96 км/ч и могут летать на высоте до 5 метров над уровнем моря.
К 2020 году планируется сформировать две команды патрульных на инновационных мотоциклах.