Полиция Дубая начала подготовку специалистов к полетам на мотоциклах Hoversurf

Полиция Дубая начала тренировать офицеров на летающих мотоциклах. Мотоциклы компании Hoversurf принадлежат российской компании, главный офис которой находится в Калифорнии.

Мотоциклы нового поколения производят вертикальный взлет и посадку, перемещаются по воздуху со скоростью до 96 км/ч и могут летать на высоте до 5 метров над уровнем моря.

К 2020 году планируется сформировать две команды патрульных на инновационных мотоциклах.