«Политэксперт и хипстеры в соку»: реальная аудитория украинских СМИ

Я выяснила, кто читает украинские издания, смотрит украинские телеканалы и что вообще из себя представляет аудитория некоторых украинских СМИ. Сегодня разбираем Bit.ua и The Village Ukraine, телеканалы ZIK и «Прямой», Live.Karabas и журнал «ШО», а также Old-Fashioned Radio и проекты 271 studio.
Bit.ua: гиперактивная заучка
Читатель bit.ua – это прыткая, любопытная и чересчур самоуверенная девчонка, которая любит быть у всех на виду и впереди планеты всей. Именно за это ее недолюбливают тихони и обожают такие же непоседы, как она сама.
Она ведет Twitter, Standalone-блог, Instagram и Facebook. Несмотря на то что все эти средства самовыражения находятся в одинаково плачевном состоянии, ей удается убеждать окружающих в обратном – и удивительным образом ей верят.
Она с удовольствием посещает все новые открывшиеся рестораны города, отслеживает все приборы и мобильные приложения для измерения пройденных километров с учетом выпитого смузи или съеденного митбола. Пытаясь угнаться за всем, что на слуху, и желая как можно скорее рассказать об этом окружающим, девчонка, словно одержимая швея, штопает в соцсетях коротенькие заметки с еще не вышедшей модели айфона. Впрочем, иногда у нее бывают проблески вдохновения – и она выдает объемные и смешные материалы, но все знают, что для нее их пишут двое влюбленных мальчишек. Или пятеро. Так или иначе, количество этих мальчишек всегда плавает, ведь девчонка никому ничего не обещает.
В последнее время на нее кладут глаз взрослые и состоявшиеся мужчины. Ей это очень льстит, и она сама себе кажется взрослее и глубже, чем есть на самом деле.
Алиса Селезнева перечитала bit.ua. Отсюда у нее и шило в одном месте. И еще ее любит Громозека (а это сила, с которой нужно считаться).
Live.Karabas: восторженный меломан
Читатель live.karabas – это бариста и по совместительству фотограф в маленьком, но очень модном баре. Он катастрофически боится не уследить за всеми трендами возрождающейся украинской музыки. Он радуется каждому украинскому релизу как своему дню рождения, а каждому концерту – как первому свиданию с возлюбленной девочкой, даже если на этот концерт он идет уже в пятый раз.
С его лица никогда не сходит улыбка, а в плейлисте находятся все современные украинские исполнители, о которых в издании вышла статья больше трех предложений по объему. Самый страшный облом для читателя Live.Karabas – это пропустить хотя бы один из украинских фестивалей (кроме Atlas Weekend), поэтому его блаженную усмешку и пустые глаза можно всегда встретить практически на любом из них.
Читатель Live.Karabas приходит в ужас от звука тяжелее, чем звон гитар финалистов Евровидения – O’Torvald. Он находит весьма полезными литературоведческие монографии о смыслах песен Монатика, Алексеева и Оли Поляковой. Помимо этого бариста-фотограф и сам-то музыкант – у него есть гитара, он втайне мечтает попасть однажды на страницы любимого издания. Именно поэтому все статьи о том, как устроен жестокий мир украинского музыкального бизнеса, он добавляет в отдельную папку в закладках своего браузера.
Он любит сидеть с чашкой горячего флэт уайта и под звуки нового альбома группы «Бумбокс» обсуждать с посетителями бара самых сексуальных музыкантов Украины. Действительно, что может быть лучше? Разве что «лайк» его благодарственного комментария от Игоря Панасова.
Журнал «ШО»: угрюмый контркультурщик
Любитель «ШО» – это скептически настроенный мужчина-интеллигент от 30 лет и старше, который всегда находится в оппозиции ко всему, к чему только можно. По ночам, засыпая в обнимку со свежим номером журнала в твердом переплете, он грезит о культурном терроре, литературном подполье, музыкальном андерграунде и маргинальном кинематографе.
В своих снах скептически настроенный мужчина предстает сокрушителем догм и властителем дум, а проснувшись и перечитав тетрадь своих неизданных стихотворений, в нем с новой силой возгорается революционное пламя культурного сопротивления, после чего он уверенным шагом идет устраиваться на новую работу обвальщиком мяса в «Сильпо», поскольку с предыдущей работы был уволен из-за непонимания серыми массами (громко рассуждал на курилке о непроходимой глупости своего начальника), бунтарство (вечные опоздания и частый перегар) и недооцененные способности (вместо работы занимался культурным просвещением в соцсетях).
Он ничего не говорит просто так, и каждая его фраза несет едва уловимую отсылку к какому-либо феномену мировой культуры. Он посещает каждый поэтический вечер в своем городе и знает каждую неизвестную музыкальную группу. Он думает, что сам по себе является культовой личностью или хотя бы городской легендой, но мы-то знаем.
Телеканал ZIK: укрглавполитэксперт
Зрителя телеканала ZIK зовут Андрей. Род деятельности – медиааналитик и политолог. По крайней мере, он себя так видит, а на самом деле он – предприниматель среднего звена, на содержании у которого несколько МАФов или шиномонтаж.
Андрею нужно кормить свою семью и периодически менять диван, который уже прогибается под тяжестью тела хозяина-аналитика. После работы, ужина и ласковой отцовской трепки для детишек тело Андрея занимает свое место перед телевизором и начинает анализировать все «правдорубные» программы телеканала.
Андрей пользуется Facebook вместо Word для того, чтобы писать свои глубокие мысли о политической и геополитической обстановке, а также комплименты любимой ведущей – Наталье Влащенко, в которой Андрей видит идеал женщины. Жена ревнует супруга к Наталье и старается догнать ее по интеллектуальным параметрам – для этого она по ночам с фонариком читает книжки об иллюминатах, масонах и Ротшильде. Литература посложнее вызывает у нее сонный паралич.
Сам же Андрей является настоящим знатоком подковерных интриг. Все его прогнозы сбудутся, а ставки выиграют. Непоколебимая уверенность в своей правоте и способность к изучению политической и социальной жизни страны по программам канала ZIK превращает Андрея в главного политэксперта во время распития водочки с друзьями на даче.
Телеканал «Прямой»: старый диверсант
Главный зритель телеканала «Прямой» – это двойной агент телеканала «Россия-1» по имени Анна, которую не взял на работу Матвей Ганапольский из-за возраста. Она устроилась верстальщиком в газету «Вечерний Киев», а по вечерам, вернувшись после изнурительной верстки домой, включает телевизор и жадно ловит все «косяки» телеканала «Прямой», о чем докладывает напрямую в Кремль.
В очередной раз позлорадствовав над логотипом, копирующим логотип «Дождя», Анна начинает подсчитывать, насколько длинную паузу сделает Евгений Киселев во время своего вопроса и сколько раз Матвей Ганапольский плюнет в объектив камеры. Увидев, что качество «Прямого» слабо отличается от «Дождя», она пишет отчет из двух слов и одного предлога «ничего не изменилось» и со спокойной душой ложится спать. В Кремле радуются и принимают очередной репрессивный закон.
Она не совсем понимает, зачем Украине нужна копия «Дождя», но в ее инструкциях четко расписано, что ей нужно понимать, а что – нет. Вполне возможно, что именно деятельность Анны влияет на работу телеканала «Прямой», однако доказать это никак невозможно.
Анна – женщина компанейская и за три месяца жизни в Киеве сумела войти в доверие многих людей. Однако среди них она не встретила ни одного преданного ценителя «Прямого». Может быть, дело даже и не в ней.
271 studio: простой парень со спального района
Целевая аудитория Владимира Петрова – это бывший гопник с Борщаговки, которого зовут Вова. Почему с Борщаговки, а не из Кривого Рога? Потому что у него есть интернет, которым Вова умеет пользоваться.
В детстве Вова обожал унижать тех, кто гораздо слабее его. Иногда даже под заказ. Поэтому во Владимире Петрове он видит родственную душу и восхищается его достижениями, тоже мечтая каждый день пить дорогую водку вместо настойки боярышника и стрелять в тире из пистолета вместо отжимания мобилок у малолеток. Его мало волнует политика, зато очень смешат скабрезные шуточки Владимира. Ну а любимым его шоу было «Пиво/рыба» – идеальное попадание в простого борщаговского парня, ведь там были мат, глумливая доминация над приглашенными гостями, пиво и рыба.
Еще у Вовы есть татуировка с именем «Вова», но он настолько фанатеет от «Студии Люмпенов», что уже и не помнит, в честь кого ее сделал. Именно Вова нагнал те 10 000 просмотров на канале «Люмпен Шоу» на YouTube (правда, он этого не знает).
The Village Ukraine: хипстеры в соку
Это любимое издание, переехавшего в Киев из черкасского села юноши Федора, который освоил парикмахерское искусство, отрастил густую бороду, сделал суровые татуировки и устроился работать в модный барбершоп. Одной рукой причесывая другого такого же Федора, но из села житомирского, второй рукой он скроллит The Village на своем смартфоне.
В это же время его девушка Лиля идет к Федору на работу, чтобы занести панкейки с кленовым сиропом и, не отрываясь от статьи The Village о жизни в сельской школе, бьется головой о прозрачную стеклянную дверь барбершопа.
Федор и Лиля берут от жизни все – и свои татуировки, и новейшие гаджеты, и истории из жизни таких же других Федоров и Лиль, и даже рецепты панкейков с кленовым сиропом. Их жизнь – это The Village.
Old-Fashioned Radio: мисс конгениальность
Old-Fashioned Radio – это радио зрелой и уверенной в себе женщины с необычным именем Ангелина. Ее отец – преподаватель литературы в Киево-Могилянской академии, мать – джазовая певица (на подпевках у Ларисы Долиной). Сама Ангелина – библиотекарь новой волны, бизнес-коуч, стартапер и трудоголик, журналист- фрилансер и начинающий писатель, а также губка для впитывания и фильтрации информации с первой стадией алкоголизма. Ей 30, и она пьет только для того, чтобы расслабиться и снять стресс после умопомрачительного рабочего дня, наполненного дедлайнами, встречами, пребыванием в пяти местах одновременно и тремя пачками выкуренных сигарет.
Ей некогда что-то читать, кроме совсем уж важной информации, поэтому Ангелина делает ставку на аудиокниги и подкасты, ведь ей очень важно всегда быть в курсе трендов. Тот, кто владеет информацией, владеет и миром. Ангелина не знает, что совсем скоро от такого образа жизни вся впитанная информация вылезет на ее коже в виде глубоких морщин, но даже на этот случай у нее найдется время для спа-салона – всего лишь нужно принести в жертву еще несколько часов сна.
Литература, гонзо-журналистика, джаз, тренды, просвещение, эстетизм, вино и Евгений Стасиневич – это основные темы для разговоров с роковой красоткой Ангелиной, которая ярким метеором несется по небосводу жизни навстречу новому проекту.