«Политэксперт и хипстеры в соку»: реальная аудитория украинских СМИ

Она с удовольствием посещает все новые открывшиеся рестораны города, отслеживает все приборы и мобильные приложения для измерения пройденных километров с учетом выпитого смузи или съеденного митбола. Пытаясь угнаться за всем, что на слуху, и желая как можно скорее рассказать об этом окружающим, девчонка, словно одержимая швея, штопает в соцсетях коротенькие заметки с еще не вышедшей модели айфона. Впрочем, иногда у нее бывают проблески вдохновения – и она выдает объемные и смешные материалы, но все знают, что для нее их пишут двое влюбленных мальчишек. Или пятеро. Так или иначе, количество этих мальчишек всегда плавает, ведь девчонка никому ничего не обещает.