Полина Логунова заявила, что не будет учить украинский язык и призналась в любви к Белaруси

Телеведущая Полина Логунова написала длинный пост у себя в Instagram, не захотев мириться с законом о языковых квотах на телевидении. Напомню, он предусматривает не менее 75 процентов украиноязычного контента для общенациональных каналов и 50 – для региональных.
Из-за сложившейся ситуации Полина сначала посетовала на некие затруднения в карьере:
«Так вышло, что из-за запретов на русский язык в СМИ многое в моей карьере теле-, радиоведущей пошло по непредсказуемому пути, я не собираюсь жаловаться, я вот что хочу сказать...»
Однако переходить на украинский Логунова напрочь отказалась. В Беларуси, откуда Полина родом, два государственных языка, одним из которых она владеет лучше.
«"Мне говорят: «Так учи украинский», – пишет Логунова. – Знаете, почему я отвечаю «нет»? Не потому, что я имею что-то против, не потому, что я лентяй. Все дело в том, что в моей стране два языка являются государственными, и один из них я знаю настолько, что могу, как мне кажется, красиво и грамотно говорить в кадре».
В связи со шквалом критики со стороны украинцев, который обрушился на Логунову, ей пришлось закрыть комментарии к записи.
Спустя какое-то время Полина и вовсе разродилась постом в духе советской пропаганды о любви к своей родине – Беларуси.
«В Беларуси улыбаются, даже если сложно, люди будут плакать и смеяться, но всегда помогут друг другу, – пишет телеведущая. – Беларусы могут годами не общаться, но сквозь года встретиться и обняться, потому что «своим надо помогать». В Беларуси от себя оторвут, но помогут соседу, и трава у соседа не зеленее – в Беларуси у всех она одинаковая. В Беларуси людям много не нужно. В Беларуси тебе не укажут дорогу – там тебя проведут куда нужно, за просто так, чтобы ты не заблудился».
И потом добавила: «Вы плохо живете, потому что вы злые».