Полина Логунова заявила, что не будет учить украинский язык и призналась в любви к Белaруси

Из-за сложившейся ситуации Полина сначала посетовала на некие затруднения в карьере:

«Так вышло, что из-за запретов на русский язык в СМИ многое в моей карьере теле-, радиоведущей пошло по непредсказуемому пути, я не собираюсь жаловаться, я вот что хочу сказать...»

Однако переходить на украинский Логунова напрочь отказалась. В Беларуси, откуда Полина родом, два государственных языка, одним из которых она владеет лучше.

«"Мне говорят: «Так учи украинский», – пишет Логунова. – Знаете, почему я отвечаю «нет»? Не потому, что я имею что-то против, не потому, что я лентяй. Все дело в том, что в моей стране два языка являются государственными, и один из них я знаю настолько, что могу, как мне кажется, красиво и грамотно говорить в кадре».

В связи со шквалом критики со стороны украинцев, который обрушился на Логунову, ей пришлось закрыть комментарии к записи.

Спустя какое-то время Полина и вовсе разродилась постом в духе советской пропаганды о любви к своей родине – Беларуси.