Полина Логунова и Дмитрий Ступка дали дочери имя знаменитого прадеда

«Ступка Богдана Дмитриевна. Нет, не в честь Богдана Сильвестровича! Мы долго и мучительно думали над именем, не гнались за модой или оригинальностью, не думали: как бы так назвать, чтобы язык сломать, но чтобы было необычно. Для нас важно значение имени, когда речь идет о ребенке, важны все детали, можно верить или нет, но имя влияет на судьбу человека. Я лично перечитала больше сотни значений имен – и мы решили так», – написала ведущая под свадебным снимком.