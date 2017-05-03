ТЕЛЕКРИТИКА

Полина Логунова и Дмитрий Ступка дали дочери имя знаменитого прадеда

Дуся
Новоиспеченные родители Полина Логунова и Дмитрий Ступка наконец-то придумали имя дочери. Пара назвала малышку Богданой, но сама Полина утверждает: это совсем не в честь известного прадеда.
«Ступка Богдана Дмитриевна. Нет, не в честь Богдана Сильвестровича! Мы долго и мучительно думали над именем, не гнались за модой или оригинальностью, не думали: как бы так назвать, чтобы язык сломать, но чтобы было необычно. Для нас важно значение имени, когда речь идет о ребенке, важны все детали, можно верить или нет, но имя влияет на судьбу человека. Я лично перечитала больше сотни значений имен – и мы решили так», – написала ведущая под свадебным снимком.

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