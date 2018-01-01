Поклонники «Танців з зірками» смогут увидеть, что по-настоящему происходит за кулисами проекта

Ведущему Артему Гагарину показалось мало закулисной рубрики #BACKSTAGE популярного танцевального телепроекта, и он решил запустить собственный влог под названием TRUEBACKSTAGE.
Гагарин является постоянным ведущим бэкстейджа прямых эфиров «Танців з зірками» в социальных сетях проекта. Эти эфиры идут в период рекламы. Таким образом, зрители имеют возможность не расставаться с проектом и следить за закулисьем шоу во время рекламных пауз.
В своих роликах Артем Гагарин рассказывает о забавных моментах, которые не вошли в официальный выпуск передачи.
Первый выпуск собрал 30 тысяч просмотров, но всего 11 отметок «нравится», что является крайне низким показателем.
В каждом выпуске показано в основном то, как звезды и ведущие готовятся к эфиру. Кроме того, Артем общается с участниками проекта, иногда подшучивая над ними.
Кстати, за свои шуточки Гагарин чуть не поплатился губами. Так, во время разговора с певицей и ведущей балкона шоу «Танці з зірками» Олей Поляковой, когда она в очередной раз прорекламировала свой концерт во Дворце спорта, Артем решил пошутить, заявив, что 26 ноября будет сразу два праздника – и ее выступление, и день, когда она закончит отовсюду говорить об этом концерте.
На шутки Гагарина о том, что Полякова не говорила о своем концерте только в его рубрике, певица отреагировала мгновенно и схватила Артема за губы. В таком положении ведущему пришлось в очередной раз анонсировать сольник певицы.
Кроме того, Артем задал волнующий вопрос певице: «В каком наряде Оля планирует удивлять на своем концерте, если она уже все наряды показала в шоу "Танці з зірками"?»
«В трусах. Разноцветных», – ответила Полякова в свойственной ей манере.
А тем временем на канале Гагарина появился второй выпуск влога.