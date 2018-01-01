Поклонники «Танців з зірками» смогут увидеть, что по-настоящему происходит за кулисами проекта

Первый выпуск собрал 30 тысяч просмотров, но всего 11 отметок «нравится», что является крайне низким показателем.

В каждом выпуске показано в основном то, как звезды и ведущие готовятся к эфиру. Кроме того, Артем общается с участниками проекта, иногда подшучивая над ними.

Кстати, за свои шуточки Гагарин чуть не поплатился губами. Так, во время разговора с певицей и ведущей балкона шоу «Танці з зірками» Олей Поляковой, когда она в очередной раз прорекламировала свой концерт во Дворце спорта, Артем решил пошутить, заявив, что 26 ноября будет сразу два праздника – и ее выступление, и день, когда она закончит отовсюду говорить об этом концерте.

На шутки Гагарина о том, что Полякова не говорила о своем концерте только в его рубрике, певица отреагировала мгновенно и схватила Артема за губы. В таком положении ведущему пришлось в очередной раз анонсировать сольник певицы.