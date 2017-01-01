Поклонники сравнили Райана Рейнольдса с участником группы Backstreet Boys

«Поздравляю всех с Новым годом! – подписал снимок актер. – Дело в том, что раньше я укладывал волосы паяльником».

В комментариях к фото некоторые пользователи сошлись во мнении, что Райан похож на одного из участников группы Backstreet Boys. Другие же нашли в актере сходство с Леонардо Ди Каприо.