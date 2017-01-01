ТЕЛЕКРИТИКА

Поклонники сравнили Райана Рейнольдса с участником группы Backstreet Boys

Дуся
Неугомонный Райан Рейнольдс продолжает шутить в соцсетях. В этот раз 41-летний американский актер решил показать, что с самоиронией у него все в порядке. Рейнольдс в своем Instagram поделился снимком, сделанным в далекие 90-е годы, когда в моде были каре и мелирование.

Молодой Райан Рейнольдс

Фото: Instagram.com

«Поздравляю всех с Новым годом! – подписал снимок актер. – Дело в том, что раньше я укладывал волосы паяльником».

В комментариях к фото некоторые пользователи сошлись во мнении, что Райан похож на одного из участников группы Backstreet Boys. Другие же нашли в актере сходство с Леонардо Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо

Фото: Pinterest

Супруга Рейнольдса Блейк Лайвли, над которой актер очень любит подшутить, в преддверии Нового года тоже поделилась старым снимком, правда, лишь десятилетней давности.

Блейк Лайвли

Фото: Instagram.com

«Селфи без макияжа», – написала звезда, пошутив, что в 2007 году она предпочитала обходиться без косметики.

Некоторые пользователи не смогли удержаться от шуток и ответили, что без чего точно Лайвли не смогла обойтись, так это без фотошопа.

Фото: Getty Images

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