Поклонники сравнили Райана Рейнольдса с участником группы Backstreet Boys

Неугомонный Райан Рейнольдс продолжает шутить в соцсетях. В этот раз 41-летний американский актер решил показать, что с самоиронией у него все в порядке. Рейнольдс в своем Instagram поделился снимком, сделанным в далекие 90-е годы, когда в моде были каре и мелирование.
«Поздравляю всех с Новым годом! – подписал снимок актер. – Дело в том, что раньше я укладывал волосы паяльником».
В комментариях к фото некоторые пользователи сошлись во мнении, что Райан похож на одного из участников группы Backstreet Boys. Другие же нашли в актере сходство с Леонардо Ди Каприо.
Супруга Рейнольдса Блейк Лайвли, над которой актер очень любит подшутить, в преддверии Нового года тоже поделилась старым снимком, правда, лишь десятилетней давности.
«Селфи без макияжа», – написала звезда, пошутив, что в 2007 году она предпочитала обходиться без косметики.
Некоторые пользователи не смогли удержаться от шуток и ответили, что без чего точно Лайвли не смогла обойтись, так это без фотошопа.
Фото: Getty Images