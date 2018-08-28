Поклонники сравнили голую Леди Гагу с Ириной Аллегровой

И если зарубежные фанаты наперебой пишут восторженные комментарии и восхищаются смелостью артистки, то русскоязычных поклонников этим не удивить.

«Такое ощущение, что Леди Гага фотографировалась у моей бабушки в квартире», – оставил комментарий под фото один из пользователей.

Также многие фанаты не нашли в снимках ничего сексуального.

«Антисекс», – писали они.

Все три фотографии меньше чем за сутки набрали в общей сложности более 2,5 миллиона «лайков» и десятки тысяч комментариев.