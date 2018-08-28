Поклонники сравнили голую Леди Гагу с Ириной Аллегровой

В этот раз певица превзошла саму себя и снялась в фотосессии, которую, пожалуй, можно назвать самой провокационной в ее карьере.
Кроме того, Линетц поместил звезду в подчеркнуто убогий интерьер: старый линолеум, засаленные стены, несвежее постельное белье. Таким образом певицей была успешно достигнута цель – привлечь к себе как можно больше внимания.
Однако из-за изображения Леди Гаги фанаты певицы разделились на несколько лагерей.
И если зарубежные фанаты наперебой пишут восторженные комментарии и восхищаются смелостью артистки, то русскоязычных поклонников этим не удивить.
«Такое ощущение, что Леди Гага фотографировалась у моей бабушки в квартире», – оставил комментарий под фото один из пользователей.
Также многие фанаты не нашли в снимках ничего сексуального.
«Антисекс», – писали они.
Все три фотографии меньше чем за сутки набрали в общей сложности более 2,5 миллиона «лайков» и десятки тысяч комментариев.
Примечательно, что на самом приличном снимке русскоязычные поклонники нашли сходство Леди Гаги с культовой российской певицей.
«На Ирину Аллегрову чем-то похожа», – поделились фанаты наблюдением.
Напомним, в прошлом году Леди Гага закрутила роман со своим агентом Кристианом Карино. Позже пара объявила о помолвке, но дата свадьбы пока неизвестна. Зимой певица планирует открыть собственный концертный зал в Лас-Вегасе.
Кроме того, 11 октября этого года ожидается премьера фильма о кантри-музыкантах «Звезда родилась», где певица сыграла одну из главных ролей.