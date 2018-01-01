Поклонники считают, что у рэпера Дрейка и Ким Кардашьян роман

К такому выводу пришли фанаты после того, как внимательно прочли строки Дрейка.

«Дрейк говорил нам в течение нескольких месяцев, что он спал с Ким, а мы не слушали», – написал пользователь Twitter Тайлер Моррисон. Он отметил, что имя Кики, которое встречается в песне Дрейка In My Feelings, является прозвищем супруги 41-летнего Канье Уэста.

Затем парень подлил масла в огонь, когда опубликовал снимки района Хидден Хиллз, где находятся дома семей Кардашьян-Уэст и Дрейка

«Я проехал вниз по кварталу, а затем повернул направо, выключил свет и заплатил за это», – говорится в песне.