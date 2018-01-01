Поклонники считают, что у рэпера Дрейка и Ким Кардашьян роман

Интернет-пользователи уверены, что у 37-летней звезды реалити и 31-летнего музыканта были романтические отношения. Поводом для слухов стали тексты песен бывшего возлюбленного Беллы Хадид из его последнего альбома Scorpion.
К такому выводу пришли фанаты после того, как внимательно прочли строки Дрейка.
«Дрейк говорил нам в течение нескольких месяцев, что он спал с Ким, а мы не слушали», – написал пользователь Twitter Тайлер Моррисон. Он отметил, что имя Кики, которое встречается в песне Дрейка In My Feelings, является прозвищем супруги 41-летнего Канье Уэста.
Затем парень подлил масла в огонь, когда опубликовал снимки района Хидден Хиллз, где находятся дома семей Кардашьян-Уэст и Дрейка
«Я проехал вниз по кварталу, а затем повернул направо, выключил свет и заплатил за это», – говорится в песне.
Кроме того, в треке 8 Out of 10 Дрейк использовал фразу «ваша женушка», очевидно, имея в виду Ким, которую именно так часто называет Канье Уэст.
Юный детектив также отметил, что Дрейк находится в хороших отношениях с Крис Дженнер и ее дочерьми, а вот Уэста он не сильно жалует.
Ким Кардашьян и Канье Уэст на эту историю пока никак не отреагировали, зато поклонникам звездного семейства теория пришлась очень даже по душе, о чем свидетельствуют более 60 тысяч репостов этого забавного расследования.