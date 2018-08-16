ТЕЛЕКРИТИКА

Поклонники пожаловались на концерт Оли Поляковой в Одессе

Дуся

Фанаты певицы оставили ей комментарии в Instagram, где выразили недовольство организацией шоу артистки.


Пока дива отдыхала на яхте после концерта в Летнем театре одесского Морвокзала, демонстрируя подтянутую фигуру в бикини и длинные ноги, поклонники певицы решили пожаловаться на выступление Поляковой, а точнее на его организацию.

В подписи к фото певица сообщила, что уже «плывет домой», а прошедший концерт был «огнище». Но не все пользователи соцсети согласились с артисткой.

«Организация на 0. Кто купил билеты типа в "фан-зону" просто были в шоке, от того, где эта фанзона оказалась. И милые охранники, которые говорили "кто пролезет через ограждение, тому переломаем ноги". Такая организация очень сильно портит общее впечатление об артисте и выступлении в целом. Очень разочарованы ((», – оставила комментарий под постом Поляковой рассерженная фанатка.

Оля Полякова ничего не ответила на это, оставив под комментарием лишь грустный смайлик.

А тем временем, на одесском популярном портале «Думская» появилось видео о том, как певица готовилась к концерту.

В ролике артистка рассказывает, кто такие поляковщики, сколько времени занимает предконцертный грим Поляковой, сколько кокошников в коллекции у певицы и какая связь между концертным роялем певицы и Светланой Лободой.

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