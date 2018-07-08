ТЕЛЕКРИТИКА

Поклонники подозревают Бейонсе в беременности, и тому есть причины

Дуся

С начала июля в сети активно муссируется слух об интересном положении звезды. И хотя артистка пока молчит, ее поклонники уже успели собрать массу тому доказательств.


Бдительные поклонники заметили, что Бейонсе давно не появлялась на публике в укороченных топах, как делала это раньше. Да и на концертах многие заметили, что живот звезды заметно округлился. В новом ролике, которое опубликовал один из поклонников, побывавший на выступлении Бейонсе, артистка внезапно кладет руку на живот и принимается его нежно поглаживать.
Кроме того, недавно в сеть попали фото Бейонсе на озере Комо (север Италии), куда она со своим мужем Джей-Зи приехала в рамках их совместного тура On The Run Tour II.

Бейонсе и Джей-Зи

Фото: Legion-media

Однако слухи о беременности звезды появились еще в начале июня, после того как в соцсетях появились снимки Бейонсе в золотом боди и с округлившимся животом.

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Звездная пара пока никак не комментирует эти слухи. Как долго певица будет скрывать свое положение, пока неизвестно.

Всего год назад Бейонсе родила разнополых двойняшек Руми и Сэра. Известие о том, что она ждет ребенка, в свое время стало настоящим шоком и сенсацией для поклонников со всего мира, а фото беременной певицы побило рекорд в Instagram по количеству «лайков».

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