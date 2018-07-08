Поклонники подозревают Бейонсе в беременности, и тому есть причины

С начала июля в сети активно муссируется слух об интересном положении звезды. И хотя артистка пока молчит, ее поклонники уже успели собрать массу тому доказательств.
Бдительные поклонники заметили, что Бейонсе давно не появлялась на публике в укороченных топах, как делала это раньше. Да и на концертах многие заметили, что живот звезды заметно округлился. В новом ролике, которое опубликовал один из поклонников, побывавший на выступлении Бейонсе, артистка внезапно кладет руку на живот и принимается его нежно поглаживать.
Beyoncé is really pregnant again.. and she’s about to be a mother of 4 WOW pic.twitter.com/kxDobjuUQ4— (@phuckmaraj) July 8, 2018
Кроме того, недавно в сеть попали фото Бейонсе на озере Комо (север Италии), куда она со своим мужем Джей-Зи приехала в рамках их совместного тура On The Run Tour II.
Однако слухи о беременности звезды появились еще в начале июня, после того как в соцсетях появились снимки Бейонсе в золотом боди и с округлившимся животом.
Звездная пара пока никак не комментирует эти слухи. Как долго певица будет скрывать свое положение, пока неизвестно.
Всего год назад Бейонсе родила разнополых двойняшек Руми и Сэра. Известие о том, что она ждет ребенка, в свое время стало настоящим шоком и сенсацией для поклонников со всего мира, а фото беременной певицы побило рекорд в Instagram по количеству «лайков».