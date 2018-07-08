Поклонники подозревают Бейонсе в беременности, и тому есть причины

Звездная пара пока никак не комментирует эти слухи. Как долго певица будет скрывать свое положение, пока неизвестно.

Всего год назад Бейонсе родила разнополых двойняшек Руми и Сэра. Известие о том, что она ждет ребенка, в свое время стало настоящим шоком и сенсацией для поклонников со всего мира, а фото беременной певицы побило рекорд в Instagram по количеству «лайков».