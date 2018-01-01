ТЕЛЕКРИТИКА

Поклонники не оценили новый клип Олега Винника

Дуся

В лирическом видео на композицию «Ты в курсе» певец предстал в новом модном образе.


Клип опубликован на официальном канале Олега Винника в YouTube.

Артист появляется в шести разных луках от популярных европейских брендов, среди которых GUCCI. Прототипами образов стали известные мировые звезды, но какие именно, создатели клипа предлагают зрителям определить самостоятельно.

Основное внимание концентрируется на эмоциях героя, его актерской игре, жестах, взглядах и обаянии.

Однако видеоработа пришлась по душе не всем поклонникам певца: кто-то не понял задумки клипа, а кому-то не хватило сюжета.

«Хотелось какой-то истории в клипе, сюжета... слишком «сладко» для такой песни», – написали фанаты.

Трек «Ты в курсе» стал заглавным в масштабном всеукраинском туре певца, который стартовал в мае и завершится грандиозным концертом в столичном Дворце спорта 7 ноября.

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