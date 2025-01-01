«Пока Зорян убивает, Шкиряк стоит на шухере»: лучшие мемы соцсетей

«Сейчас называют две фамилии – это Зорян и Шкиряк, представители украинского истеблишмента, что они могли быть заказчиками этого преступления, – говорит журналист. – А сейчас идут споры о том, кто же мог быть исполнителем».

Российский журналист, вероятно, подумал, что имя советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка – это фамилия другого человека. Что уж тут сказать, пропаганде все равно, факты проверять необязательно. В общем, журналисты сделали праздник – соцсети буквально взорвались шутками и мемами. И я для вас собрала самые веселые.

На это отреагировал и сам советник МВД Украины Зорян Шкиряк.