«Пока Зорян убивает, Шкиряк стоит на шухере»: лучшие мемы соцсетей

«Сейчас называют две фамилии – это Зорян и Шкиряк, представители украинского истеблишмента, что они могли быть заказчиками этого преступления, – говорит журналист. – А сейчас идут споры о том, кто же мог быть исполнителем».
Российский журналист, вероятно, подумал, что имя советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка – это фамилия другого человека. Что уж тут сказать, пропаганде все равно, факты проверять необязательно. В общем, журналисты сделали праздник – соцсети буквально взорвались шутками и мемами. И я для вас собрала самые веселые.
На это отреагировал и сам советник МВД Украины Зорян Шкиряк.
«Гениально! – пишет Шкиряк. – Жесть! Теперь нас двое, аж страшно. И как дальше с этим жить?»
Позже он опубликовал еще один не менее забавный пост.
«В 20:10 оба будем в прямом эфире «ЧБ-шоу» на «Эспрессо». Присоединяйтесь», – сообщил Зорян Шкиряк.
Равнодушным не остался и Антон Геращенко. Политик поблагодарил за такой подарок на день рождения.
«Благодарю моих боевых побратимов Зоряна и Шкиряка за мужество, проявленное в ходе спецоперации на территории оккупированного Донбасса, – написал Геращенко. – Отличный подарок к моему дню рождения, друзья!
Обязательно выступлю с инициативой поставить прижизненные памятники Зоряну и Шкиряку в городах Иваново и Франковске».
Дальше хочу познакомить вас с народным творчеством. Честно, смеялась до слез. Вашему вниманию представляю лучшее из лучших: