Похищенную российскую журналистку пообещали выдворить из Украины

«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ, – пишет Гитлянская. – Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину».

Ранее СМИ сообщили, что Курбатову якобы похитили в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Журналистка делала сюжет о параде на День независимости Украины. В нем заявлялось, что «марш вместе с военными НАТО показывает их зависимость от иностранных военных».

После этого, 26 августа, Курбатова попала в раздел «Чистилище» сайта «Миротворец» из-за «тенденциозной подачи сюжета» о военном параде в честь Дня независимости Украины.