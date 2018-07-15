Погромы и беспорядки: как французы отпраздновали победу своей сборной на мундиале

В центре Парижа во время празднования победы произошли столкновения между полицией и болельщиками. Одни фанаты разбили витрины магазинов на Елисейских полях, чтобы взять алкоголь, другие бросали в полицейских камни и разные предметы. Несколько инцидентов произошло возле Триумфальной арки.

В результате полиция применила слезоточивый газ, а при разгоне толпы была задействована спецтехника. Для поддержания порядка в Париже городские власти мобилизовали 110 тысяч полицейских.