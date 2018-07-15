ТЕЛЕКРИТИКА

Погромы и беспорядки: как французы отпраздновали победу своей сборной на мундиале

Дуся

Победу национальной сборной на прошедшем в России чемпионате мира по футболу французы решили отпраздновать на улицах городов, но массовые гулянья вышли из-под контроля.


Любители футбола совершали поступки, на которые они вряд ли решились бы в другое время. Практически во всех крупных городах Франции произошли погромы и столкновения с полицией. Для усмирения разбушевавшихся фанатов полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и водометы.

В центре Парижа во время празднования победы произошли столкновения между полицией и болельщиками. Одни фанаты разбили витрины магазинов на Елисейских полях, чтобы взять алкоголь, другие бросали в полицейских камни и разные предметы. Несколько инцидентов произошло возле Триумфальной арки.

В результате полиция применила слезоточивый газ, а при разгоне толпы была задействована спецтехника. Для поддержания порядка в Париже городские власти мобилизовали 110 тысяч полицейских.

Помимо столицы столкновения с полицией произошли также в Лионе, Руане, Гренобле и других крупных городах Франции. Так, в Марселе в ходе подавления беспорядков получили травмы двое полицейских, десять человек из числа погромщиков удалось задержать, остальные были рассеяны.

К сожалению, также сообщается о нескольких погибших.

В Анси 42-летний мужчина прыгнул в канал и разбился. В Сен-Фили фанат врезался на машине в дерево.

На улицах Ниццы болельщики на автомобилях устроили пробку.
Напомним, 16 июля в России завершился чемпионат мира по футболу. Победителем стала сборная Франции, которая в напряженной борьбе обыграла хорватов со счетом 4:2. Последний раз французская сборная выигрывала мундиаль в 1998 году.

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