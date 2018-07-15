Погромы и беспорядки: как французы отпраздновали победу своей сборной на мундиале

Победу национальной сборной на прошедшем в России чемпионате мира по футболу французы решили отпраздновать на улицах городов, но массовые гулянья вышли из-под контроля.
Coupe du monde: pillage et affrontement avec les forces de l'ordre en marge de la fête sur les Champs-Elysées pic.twitter.com/Dj24B0Hnzx— BFMTV (@BFMTV) July 15, 2018
В центре Парижа во время празднования победы произошли столкновения между полицией и болельщиками. Одни фанаты разбили витрины магазинов на Елисейских полях, чтобы взять алкоголь, другие бросали в полицейских камни и разные предметы. Несколько инцидентов произошло возле Триумфальной арки.
В результате полиция применила слезоточивый газ, а при разгоне толпы была задействована спецтехника. Для поддержания порядка в Париже городские власти мобилизовали 110 тысяч полицейских.
Помимо столицы столкновения с полицией произошли также в Лионе, Руане, Гренобле и других крупных городах Франции. Так, в Марселе в ходе подавления беспорядков получили травмы двое полицейских, десять человек из числа погромщиков удалось задержать, остальные были рассеяны.
К сожалению, также сообщается о нескольких погибших.
В Анси 42-летний мужчина прыгнул в канал и разбился. В Сен-Фили фанат врезался на машине в дерево.
#FRACRO À #Toulouse des supporters heureux sautent dans la Garonne malgré l'interdiction et sous l'œil des pompiers. pic.twitter.com/6p7xDRtIo5— France 3 Midi-Py (@France3MidiPy) July 15, 2018