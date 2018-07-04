Подразни Трампа: в День независимости США о себе напомнил Саша Барон Коэн

«Он вернулся. Таким вы раньше его никогда не видели. Выпускник Саша. Скоро», – гласит текст, появляющийся в конце видео на фоне логотипа Университета Трампа.

Саша Барон Коэн пока не делал официальных заявлений, но можно предположить, что его следующий фильм будет иметь отношение к Америке Трампа.

Комик и президент США уже давно не в ладах друг с другом. Трамп появлялся в шоу Коэна Da Ali G Show и, по словам главы государства, покинул студию буквально через несколько секунд. Однако, как уверяет Коэн, интервью с Трампом длилось около девяти минут.

А в последнюю картину с участием Коэна «Братья Гримсби» 2016 года был включен спорный гэг, в котором Трампа заражают ВИЧ.

Напомню, университет Дональда Трампа был основан в мае 2005 года по инициативе самого миллиардера, начинавшего со сделок с недвижимостью. Вуз представлял собой частную образовательную структуру, которая предлагала студентам платные курсы по нескольким направлениям. При этом в 2011 году Министерство образования США потребовало от учебного заведения сменить название, так как на самом деле университетской лицензии у него не было.