Подразни Трампа: в День независимости США о себе напомнил Саша Барон Коэн

Популярный комик, известный по роли казахстанского журналиста Бората, 4 июля опубликовал видео на своей странице в Twitter, где дразнит пресловутый университет Дональда Трампа.
A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) July 4, 2018
«Он вернулся. Таким вы раньше его никогда не видели. Выпускник Саша. Скоро», – гласит текст, появляющийся в конце видео на фоне логотипа Университета Трампа.
Саша Барон Коэн пока не делал официальных заявлений, но можно предположить, что его следующий фильм будет иметь отношение к Америке Трампа.
Комик и президент США уже давно не в ладах друг с другом. Трамп появлялся в шоу Коэна Da Ali G Show и, по словам главы государства, покинул студию буквально через несколько секунд. Однако, как уверяет Коэн, интервью с Трампом длилось около девяти минут.
А в последнюю картину с участием Коэна «Братья Гримсби» 2016 года был включен спорный гэг, в котором Трампа заражают ВИЧ.
Напомню, университет Дональда Трампа был основан в мае 2005 года по инициативе самого миллиардера, начинавшего со сделок с недвижимостью. Вуз представлял собой частную образовательную структуру, которая предлагала студентам платные курсы по нескольким направлениям. При этом в 2011 году Министерство образования США потребовало от учебного заведения сменить название, так как на самом деле университетской лицензии у него не было.