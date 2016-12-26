Подопечный Ивана Дорна попал на гоп-стоп в Одессе

Певец и продюсер Иван Дорн опубликовал в Instagram результаты поездки своего подопечного Constantine в Одессу. Видимо, гоп-стоп не обходит никого. Но ребята вышли с юмором из этой неприятной ситуации и написали, что теперь у певца есть обложка для новой песни.
«Спасибо одесским гопничкам! Теперь у Constantine есть обложка на следующий трек. Костя обещает мстить», – написал Дорн.
А я желаю Constantine скорейшего выздоровления и пусть это будет последняя подобная встреча в его жизни!
Фото: bestin.ua